Эта вещь сочетает удобство, женственность и минимализм.

90-е возвращаются и на этот раз их настроение воплотилось в одной из самых элегантных вещей сезона - юбке-колонне.

Как пишет Real Simple, этот базовый элемент гардероба уже успел стать любимчиком стилистов. Соосновательница бренда AMOUR781 Эшли Фулл считает силуэт такой юбки идеальным - он удлиненный, изящный и в то же время непринужденный.

Юбка-колонна плавно спускается от талии к щиколоткам, образуя прямую линию без расклешивания - как колонна в античном храме. Именно отсюда и происходит название. Такой фасон добавляет фигуре стройности и создает элегантный силуэт без чрезмерного объема. Это вещь, которая подходит для любой ситуации - от деловых встреч до свидания или выходных с друзьями.

Дизайнеры The Row, Saint Laurent, Bottega Veneta и Prada уже несколько сезонов подряд продвигают длинные, вытянутые силуэты, поэтому неудивительно, что этот фасон массово перекочевал в повседневный гардероб. Как его носить:

С пиджаком - от оверсайз до приталенного. С кедами и рубашкой. Стилист Эшли Фулл советует свой любимый вариант - oversized-рубашка, наполовину заправленная сбоку, минималистичные кеды и акцентное украшение. С сапогами на каблуках. С трикотажем. Тонкий свитер или мягкий гольф, заправленный в юбку, помогут создать эффект "высокой колонны" и при этом сохранить комфорт.

