Жатва для большинства культур в Украине уже завершена.

В этом году Украина соберет больший урожай зерновых, чем в прошлом. При этом по культурам наибольшие объемы будут у кукурузы.

Об этом в студии Центра экономической стратегии сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Так, прогноз по производству зерновых в этом году составляет около 59 млн тонн, тогда как в прошлом году было собрано 56 млн тонн, отметил он.

По двум ранним группам жатва уже завершена. Это пшеница и ячмень, которые имеют показатели, аналогичные прошлогодним - 22-22,5 млн тонн для пшеницы и 5,3 млн тонн для ячменя. Этого больше, чем достаточно для внутреннего потребления, уверяет замминистра. По кукурузе сбор будет самым большим - около 30 млн тонн.

"Сбор по кукурузе активно продолжается, еще не перешли экватор. В этом году была поздняя весна, соответственно начался поздний сбор. Плюс достаточно дождливый сентябрь и октябрь. По кукурузе основной сбор впереди", - делится чиновник.

Высоцкий говорит, что кукуруза будет основной зерновой культурой с точки зрения объемов, и при этом покажет значительный рост по сравнению с прошлогодними 27 млн тонн (+3 млн тонн).

"В то же время будут продолжаться сборы в ноябре-декабре еще, погода может быть непредсказуемой", - предупреждает спикер.

По масличным культурам ситуация обратная - их уже точно соберут меньше, чем год назад. Большинство подсолнечника и сои уже собрано, по рапсу жатва уже закончилась.

Урожай рапса в 3,3 млн тонн немного меньше, чем в прошлом году (3,7 млн тонн). Подсолнечник удерживает позиции на уровне прошлогодних в 11,5 - 12 млн тонн. А вот сои ощутимо меньше - 5-5,5 млн тонн против 7,2 млн тонн в прошлом году.

"По сое посевные площади уменьшились - по кукурузе увеличились. Еще будет поздняя жатва", - объясняет Высоцкий.

На прошлой неделе НБУ улучшил свой прогноз относительно нынешнего урожая. Более того, именно удачные результаты жатвы, по мнению регулятора, способствовали улучшению общей инфляционной ситуации в стране. В 2026-2027 годах также прогнозируется рост производства агропродукции благодаря кукурузе.

При этом, несмотря на лучшие показатели урожайности кукурузы по сравнению с прошлогодними, украинские аграрии начали терять главный для себя рынок сбыта этой зерновой культуры. Речь идет о ЕС, где доля украинского импорта снизилась втрое из-за задержки жатвы в Украине.

