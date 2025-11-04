Сейчас выделяют 3 типа HDMI-кабелей.

Когда-то телевизоры подключали к приставкам через пучок разноцветных "тюльпанов" - RCA-разъёмы. Но сегодня всё заменил один универсальный кабель HDMI, который передаёт как изображение, так и звук, если разъём поддерживает eARC.

Но вопреки распространённому мнению, не все HDMI-кабели одинаковы, и от выбора зависит, насколько устройство раскроет свой потенциал. Сейчас распространены три типа HDMI:

Standard HDMI - для старых телевизоров, поддерживает максимум разрешение 1080p;

High Speed HDMI - поддерживает 4K разрешение при 60 Гц и подходит большинству современных моделей;

Ultra High Speed HDMI - обеспечивает передачу 4K разрешения 120 Гц или 8K и нужен для игровых консолей нового поколения и ПК с HDMI 2.1.

Важно помнить, что и порты на телевизоре различаются. Один может поддерживать eARC, через него стоит подключать саундбар, чтобы получить качественный звук. Другой - HDMI 2.1 с поддержкой 4K 120 Гц, предназначенный для консолей и устройств с высокой частотой обновления.

Видео дня

Обычно на самих устройствах подписывают, какой именно тип HDMI-разъёма перед вами, но если маркировки нет - стоит заглянуть в инструкцию к телевизору.

В итоге для просмотра фильмов и видео подойдёт обычный High Speed HDMI, для игр и контента в максимальном качестве - Ultra High Speed.

Покупать "премиум-кабели" смысла нет: изображение и звук будут идентичными тому, что обеспечит сертифицированный HDMI среднего класса. Главное, чтобы кабель соответствовал стандарту используемого оборудования.

Ранее мы рассказывали, что такое режим HDR в телевизорах и мониторах. С этой технологией у экрана более широкий спектр цветов, которые он может воспроизводить.

Вас также могут заинтересовать новости: