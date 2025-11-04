Юлия уверяет, что совсем не ревнует мужа.

Жена украинского певца Виталия Козловского прокомментировала его смелый поцелуй с артисткой Натальей Могилевской.

Свою реакцию на ее выступление Юлия Бакуменко, на которой певец женился зимой прошлого года, раскрыла в комментарии изданию Гордон. Женщина назвала Могилевскую давней творческой музой своего мужа. Кроме того, по ее словам, они дружат семьями:

"Я вам больше скажу: я в таком восторге от выступления и от самой Натальи, что и сама целовала ее за кулисами".

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Наталья Могилевская дала два больших концерта в столице. Во время выступления вместе с Виталием Козловским певица подошла к нему и страстно его поцеловала.

По данным журналистов, на выступлении Могилевской также заметили ее мужа Валентина, который избегает публичности. Обычно его можно увидеть лишь случайно - на некоторых видео певицы в социальных сетях.

