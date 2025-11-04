После релиза Sora 2 соцсети заполонили ролики с персонажами One Piece, Dragon Ball и других популярных тайтлов.

Ассоциация CODA, представляющая крупных японских правообладателей, таких как Square Enix, Kadokawa (FromSoftware) и студия Ghibli выступила с официальным заявлением в адрес OpenAI. Организация требует прекратить использование контента ее членов для обучения Sora 2.

Sora 2 работает по схеме, когда правообладатель может запросить удаление своих произведений из алгоритма, однако японский закон об авторском праве требует разрешение для любого использования защищенных материалов. В CODA подчеркнули, что последующее исключение продукта из алгоритма не освобождает от ответственности за нарушение.

CODA от имени своих членов призвала OpenAI к уважительному и открытому диалогу, подчеркнув, что готова перейти к юридическим разбирательствам, если потребуется. Авторы уверены: текущая работа Sora 2 с японским контентом недопустима и требует немедленного пересмотра политики компании.

Напомним, после релиза Sora 2 в конце сентября соцсети заполонили несуществующие отрывки из One Piece, Dragon Ball и других популярных тайтлов. Властям Японии даже пришлось официально обратиться к OpenAI с требованием "воздержаться от нарушений авторских прав", подчеркнув, что "манга и аниме – это бесценное сокровище, которым мы гордимся перед всем миром".

В ответ глава OpenAI Сэм Альтман пообещал "подрезать" генерацию – добавить точный контроль для правообладателей и ограничить генерацию контента, содержащего материалы и персонажей, защищенных авторским правом.

Ранее стало известно, Sora побила рекорд ChatGPT, перевалив за 1 миллион загрузок менее чем за пять дней. Данное приложение работает как TikTok, но все видео в нем полностью сгенерированы искусственным интеллектом.

Конкуренция на рынке ИИ-видео быстро накаляется. В октябре Meta запустила Vibes – новую социальную сеть только для сгенерированного контента. А Google заявила, что интегрирует видеогенератор Veo 3 в YouTube.

