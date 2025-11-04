Российские оккупанты захватли 85% Покровска. Об этом сообщил в Х журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Он отметил, что никаких признаков украинского контрнаступления на севере города не наблюдается.

"Примечательно, что пока нет видео с бомбежками, дронами или трюками с поднятием флагов в центре", - написал журналист.

Ситуация в Покровске

Согласно свежим данным проекта DeepState, российская армия снова продвинулась в Покровске и еще возле трех сел. По данным аналитиков, враг имеет успех в Донецкой и Харьковской областях.