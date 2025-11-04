Итальянский министр назвал слова Захаровой "вульгарными" и "мерзкими".

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова цинично прокомментировала обвал исторической башни в Риме. По ее словам, инцидент произошел потому, что Италия "тратит средства налогоплательщиков на войну", а не на собственное развитие. В ответ на это МИД Италии вызвал российского посла, чтобы вручить ему ноту протеста.

Как известно, 3 ноября в центре Рима частично обвалилась средневековая башня Торре-дей-Конти, которая была на реставрации. Это произошло, когда внутри находились четверо работников. Один из них, который оставался под завалами в течение 11 часов, впоследствии скончался в больнице.

После инцидента Захарова написала в своем телеграмм-канале, что Италия тратит миллиарды евро на помощь Украине, поэтому, мол, она "упадет вся".

"Пока итальянское правительство будет впустую тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия упадет вся: от экономики до башен", - отметила она.

В ответ глава МИД Италии Антонио Таяни назвал ее слова "мерзкими" и "вульгарными". Его реакцию опубликовало издание ANSA.

"Мы всегда будем выражать солидарность и дружбу к самым слабым, к тем, кто находится в затруднительном положении, к тем, кто подвергается нападениям. Вот почему мы поддерживаем украинский народ. Потому что мы итальянцы", - сказал он.

Также он отметил, что когда происходит трагедия, "нельзя спекулировать на людях, которые оказались под завалами, и пострадавших работниках":

"Мы никогда так не делали: когда трагедии случались в России, мы всегда выражали солидарность".

Помощь Украине от Италии

Как писал ранее УНИАН, как раз 3 ноября, в день обвала башни, стало известно, что Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто отметил, что это уже будет 12-й пакет с начала полномасштабного российского вторжения.

В Bloomberg сообщили, что в него будут входить боеприпасы и ракеты SAMP/T для систем противовоздушной обороны. Пакет может быть готов уже к концу текущего года - все будет зависеть от парламентских процессов.

