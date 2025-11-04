В этот раз компания решила отказаться от сгенерированных людей и сделала центральными персонажами ролика зверей.

Coca-Cola снова решила поэкспериментировать с генеративным ИИ на рождественской рекламе. Компания выпустила новую версию культовой рекламы с караваном грузовиков, созданную с помощью нейросетей, несмотря на волну критики после прошлогоднего искусственного праздничного видео.

В этот раз создатели попытались обойти проблему сгенерированных людей, от которых пострадала прошлая реклама, и сделали ставку на зверей. На фоне современных инструментов вроде Sora 2 от OpenAI или Veo 3 от Google ролик выглядит устаревшим. Единственный заметный прогресс - колёса грузовиков хотя бы крутятся, а не плывут по снегу, как в прошлый раз.

По данным The Wall Street Journal, над проектом работали агентства Silverside и Secret Level, которые создавали и прошлогоднюю ИИ-рекламу Coca-Cola. Всего было задействовано около 100 человек, включая пятерых специалистов по искусственному интеллекту, сгенерировавших и отобравших более 70 тысяч фрагментов видео.

Комментарии под роликом за год сильно не изменились. Люди всё ещё недовольны самим фактом использования искусственного интеллекта для таких целей:

"Похоже, Coca-Cola не усвоила прошлый урок с ИИ". "Спустя год развития ИИ это всё ещё выглядит ужасно". "А помните когда они платили живым аниматорам, чтобы те делали рекламы с душой? Теперь это бездушный ИИ".

Компания не раскрывает бюджет проекта, но отмечает, что использование ИИ серьёзно ускорило производство. Теперь на создание рождественского ролика уходит около месяца вместо целого года.

Ранее эксперт рассказал, как отличить нейросетевое видео от реального. Пользователи уже научились убирать водяной знак Sora, поэтому распознать ИИ становится всё сложнее.

