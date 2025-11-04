Вместе с похолоданием в столице пройдут дожди.

В Киеве в ближайшие дни ожидается в целом теплая как для этого времени года погода, однако 5 ноября похолодает до +9°. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, 4 и 5 ноября Киевская область будет находиться под влиянием атмосферного фронта, который поступит с запада. Он обусловит небольшие, местами умеренные дожди. В дальнейшем до 8 ноября осадков уже не ожидается.

Ветер будет разных направлений. сегодня он еще будет оживленный, а в дальнейшем уменьшит скорость до слабого.

Минимальная температура ночью будет иметь тенденцию к снижению, особенно по области, оставаясь положительной. Днем температура будет находиться в комфортных пределах +11°...+12°, однако 5 числа столбики термометров не поднимутся выше +9°.

Погода сегодня - прогноз на 4 ноября

4 ноября в Украине будет облачно. Днем повсеместно, кроме востока и юго-востока, пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер будет 7-12 м/с. Температура ночью +4°...+9°; днем +8°...+13°, на юге страны - до +16°.

На Киевщине сегодня также будет облачно. Ожидаются небольшие, а по области днем местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров по области покажут +8°...+13°, а в столице будет +10°...+12°.

