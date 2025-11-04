Более 2 тысяч колумбийцев воюют на стороне Украины: Die Welt рассказал о секретных учениях

Некоторые подразделения формируют полностью южноамериканские роты, а испаноязычность упрощает подготовку и боевое слаживание.

Около 2 000 колумбийцев воюют в рядах Вооруженных сил Украины, образуя целые роты южноамериканцев. Об этом говорится в расследовании Die Welt.

Иберсон Рауль Мартинес - 29-летний уроженец Колумбии, отец одного ребенка - сейчас в промокшем окопе на востоке Украины в украинской форме с АК-47 в руках. Он и его соотечественники проходят интенсивные тренировки на секретном полигоне перед первой ротацией на передовой. Обучение ведется на испанском языке - это облегчает подготовку для групп, сформированных из южноамериканцев.

"Давай, давай, давай!" - кричит украинский инструктор на испанском, когда новобранцы бросают тренировочные гранаты в окопы. Командир подразделения с кодовым названием "Музыкант", который до войны учил детей игре на фортепиано, теперь учит колумбийцев обращению с оружием и тактике. Он говорит:

"Работать легче всего, когда все говорят либо на испанском, либо на украинском, иначе нам нужно больше инструкторов и в целом гораздо больше времени".

По данным украинских источников, примерно 2 000 колумбийцев уже приехали в страну в качестве контрактников. Часть иностранцев служит в составе Интернационального легиона, другие - в обычных пехотных подразделениях. Кроме колумбийцев, в контингент входят также чилийцы и бразильцы. Около 40% иностранных бойцов, прибывших в Украину, происходят из Южной Америки.

Кто приезжает и почему

Сначала Украина строго отбирала только тех, кто имел военный опыт. Впоследствии требования ослабили - сейчас среди новобранцев есть и те, кто ранее служил в колумбийских спецподразделениях или полиции.

"Многие приезжают абсолютно без военного опыта", - говорит "Музыкант".

Мотивы разные: кто-то приходит из-за идеологии и желания поддержать Украину, кто-то - по экономическим причинам. Мартинес прямо говорит, что заработок на фронте дает ему шанс купить землю и вернуться в Колумбию с семьей. Другой боец Оливер, 37 лет, вернулся в Украину во второй раз:

"Отчасти потому, что мне это нравится. Частично по финансовым причинам".

Важность на фронте и вызовы

Южноамериканские бойцы чаще всего служат в пехоте - сейчас это одна из самых нужных специальностей из-за хронической нехватки личного состава на передовой. После почти четырех лет войны Украина испытывает дефицит мобилизованных, а частая ротация и возможность для иностранных контрактников разорвать соглашения в любой момент добавляют сложности в планировании.

"Мои бойцы выполняют свои обязанности - и очень успешно", - говорит командир "Музыкант", подчеркивая, что часть колумбийцев остается на несколько месяцев, другие подписывают контракты на три года. "Я пытаюсь донести до них, что они делают здесь что-то грандиозное", - добавляет он.

Тактика и подготовка новичков охватывают и борьбу с дешевыми вражескими беспилотниками: на полигоне инструкторы тренируют солдат в сбивании дронов - часто вопрос выживания на передовой. "Чтобы добраться до позиции сегодня, нужны навыки сбивания вражеских дронов. Вы должны уметь маскироваться, оставаться незамеченными, быстро двигаться", - объясняет "Музыкант".

Иностранные бойцы присутствуют по обе стороны конфликта: пока Украина принимает добровольцев и контрактников со всего мира, Россия также привлекает иностранных наемников и получает поддержку от союзников. Сейчас участие тысяч колумбийцев и других латиноамериканцев показывает, что война в Украине сохраняет привлекательность как для идеалистов, так и для тех, кто ищет материальную выгоду.

Мартинес, готовясь к первой ротации, признается: "Приятно быть здесь и поддерживать Украину". Он добавляет:

"Я останусь столько, сколько смогу".

Для многих его соотечественников возвращение домой с планами на новую жизнь - основная мотивация преодолевать 11 000 км и разницу климата в десятки градусов ради участия в этой войне.

Иностранцы в рядах ВСУ - последние новости

В начале полномасштабного вторжения президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранцев с боевым опытом присоединиться к сопротивлению и помочь украинцам защититься от оккупантов. Все добровольцы сформировали отдельный Интернациональный легион.

Как сообщал УНИАН, ранее бывший американский морской пехотинец рассказал, что война в Украине очень сильно отличается от боевых действий на Ближнем Востоке.

