Все это произошло на публичном христианском мероприятии в присутствии жены вице-президента.

Американские соцсети взорвались обсуждением после того, как на публичном мероприятии Turning Point USA в Университете Миссисипи вице-президент США Джей Ди Вэнс тепло обнял Эрику Кирк, вдову застреленного консервативного активиста Чарли Кирка .

Как сообщает Bild, когда Вэнс вышел на сцену, Кирк обняла его, провела рукой по его волосам, а он обнял ее за талию. Эпизод сразу стал вирусным, вызвав волну комментариев - от сочувствия до обвинений в неуместном поведении.

В своей речи Эрика назвала Вэнса "своим хорошим другом" и даже сравнила его с покойным мужем:

"Никто никогда не заменит моего мужа. Но я вижу некоторые сходства между ним и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Правда".

По данным People, на мероприятии присутствовала и вторая леди США Уша Вэнс. Вице-президент, который является католиком, во время выступления вспомнил о своей семье и сказал:

"Я верю в христианское Евангелие и надеюсь, что моя жена однажды увидит это так же".

Впрочем, Уша Вэнс, американка индийского происхождения, не раз заявляла, что не планирует менять индуистскую веру.

Объятия на сцене стали новым поводом для волны слухов и домыслов о личных отношениях между вице-президентом и вдовой Кирка, которая сейчас возглавляет организацию своего покойного мужа.

Убийство Чарли Кирка - что нужно знать

Американский консервативный активист Чарли Кирк, основатель организации Turning Point USA и близкий союзник президента Трампа, был застрелен 10 сентября 2025 года во время публичного выступления в кампусе Utah Valley University.

Выстрел был произведен с крыши здания, когда Кирк отвечал на вопросы студента во время мероприятия.

Задержан подозреваемый - 22-летний Тайлер Робинсон, которому предъявлены обвинения в умышленном убийстве, использовании огнестрельного оружия и препятствовании правосудию.

Убийство вызвало широкий резонанс: губернатор штата назвал это "политическим убийством", федеральные правоохранители исследуют возможные связи с идеологическим мотивом.

