Он был вице-президентом США в течение двух президентских сроков Джорджа Буша-младшего.

Бывший вице-президент США Дик Чейни умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщил репортер Punchbowl News Джейк Шерман в своем сообщении на X во вторник.

Стоит отметить, что с 2001 по 2009 Дик (Ричард) Чейни занимал пост вице-президента при Джордже Буше-младшем. В администрации президента Буша-старшего в конце 1980-х годов Чейни возглавлял Министерство обороны.

Издание CNN характеризует республиканца Чейни как "одну из самых могущественных и противоречивых фигур в вашингтонской политике". Журналисты считают его самым влиятельным современным вице-президентом и главным "архитектором войны с террором", сыгравшим ключевую роль во вторжении США в Ирак.

В последние годы Чейни, сохраняя репутацию убежденного консерватора, оказался в значительной степени изолирован от своей партии из-за жесткой критики Дональда Трампа. Его он называл "трусом" и "величайшей угрозой республике за всю историю".

"Ироничным завершением его легендарной политической карьеры стало то, что он отдал свой последний голос на президентских выборах 2024 года за либерального демократа и члена клуба вице-президента Камалу Харрис, что стало отражением того, как популистская Республиканская партия выступила против его традиционного консерватизма", - сказано в статье.

Отмечается, что Чейни большую часть своей взрослой жизни страдал от сердечно-сосудистых заболеваний, пережил серию сердечных приступов, но прожил полноценную, активную жизнь и много лет прожил на пенсии после пересадки сердца в 2012 году, которую он назвал в интервью 2014 года "даром самой жизни".

