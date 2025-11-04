Киевский городской ТЦК приостановил работу сборного пункта на ДВРЗ, - депутат

Соответствующие разъяснения депутат получил в ответ на запрос в Минобороны.

Приказом начальника Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки личный состав и организация работы Киевского городского сборного мобилизационного пункта на ДВРЗ рассредоточены за пределы столицы.

Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от фракции политической партии "Слуга народа" Александр Федиенко в Telegram.

В частности, он обратил внимание на ситуацию вокруг Киевского городского сборного пункта на ДВРЗ и решил обратиться с запросом за разъяснениями в Министерство обороны.

Видео дня

Как свидетельствует фотокопия ответа от оборонного ведомства, который Федиенко получил от заместителя министра обороны Евгения Мойсюка, приказ о создании Киевского городского сборного пункта на ДВРЗ приостановили.

"То есть, я так понимаю, Киевский городской сборный пункт, рассредоточили", - сообщил Федиенко.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным от народного депутата Галины Янченко, около 1,5 миллиона мужчин призывного возраста в Украине находятся в розыске, потому что не обновили данные в Территориальных центрах комплектования (ТЦК).

В июне 2025 года сообщалось, что на сборном мобилизационном пункте в Киеве во время подготовки команд к отправке граждан, призванных по мобилизации, в учебные центры, произошли беспорядки. В то же время, обошлось без тяжелых последствий, и всех мобилизованных отправили для прохождения службы.

Вас также могут заинтересовать новости: