Общественный совет добропорядочности действует вне правового поля, - заключение экспертной группы при парламентской ВСК

Общественный совет добропорядочности (ОСД) действует вне правового поля, поскольку он не имеет статуса юридического лица, руководящих органов, но фактически реализует властные полномочия по оценке судей. Это создает системные коррупционные риски и угрожает независимости судебной власти. Об этом говорится в заключении экспертной группы при Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам коррупции в правоохранительных и судебных органах. Этот документ уже направлен непосредственно самой ВСК, сообщает издание Закон и Бизнес.

"С точки зрения правовой системы Украины эта структура находится вне гражданско-правового поля. Она не является юридическим лицом, не имеет статуса государственной, общественной или публичной организации. Она не является структурным подразделением любого юридического лица или органа государственной власти, она не имеет юридически закрепленной структуры руководства и не ведет какого-либо правового учета своей деятельности", - отметил председатель экспертной группы при ВСК и член совета Комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам защиты прав человека Игорь Фомин.

Он подчеркнул, что несмотря на отсутствие правового статуса, ОСД получил от государства ряд властных полномочий. В частности, право собирать, проверять и анализировать информацию о судьях и кандидатах на должность судьи, предоставлять выводы относительно их добропорядочности и профессиональной этики, а также бесплатно пользоваться государственными реестрами.

При этом закон не определяет ни формы, ни процедур сбора таких данных, что создает риски нарушения законодательства о защите персональной информации без какой-либо ответственности.

Игорь Фомин также отметил, что ОСД самостоятельно принял собственный регламент, который по содержанию напоминает устав юридического лица и содержит полномочия, не предусмотренные законом. Такая неопределенность статуса и отсутствие контроля создают значительные коррупционные риски.

По мнению эксперта, еще одной существенной проблемой в деятельности ОСД является отсутствие подотчетности.

Напомним, ОСД действует с 2016 года и определяет свою миссию в содействии Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) в оценке действующих судей и отборе кандидатов на должности судей.