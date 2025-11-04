Деньги будут направлены на обеспечение макрофинансовой стабильности Украины.

Европейский Совет утвердил выделение Украине пятого транша помощи в рамках механизма Ukraine Facility в размере более 1,8 миллиарда евро, сообщает официальный сайт Совета.

Средства указанных траншей в частности используют на финансирование расходов государственного бюджета.

"Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для пятой выплаты, а также одного невыполненного шага с четвертой выплаты", - отмечается в сообщении.

Речь идет о перечне законодательных изменений или других реформ, которые должна осуществить Украина в обмен на выплаты от ЕС.

Отмечается, что деньги будут направлены на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку бесперебойного функционирования государственного управления.

В Европейском Совете напомнили, что механизм Ukraine Facility, который вступил в силу 1 марта 2024 года, предусматривает стабильное финансирование в виде грантов и займов на сумму до 50 млрд евро для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины в период с 2024 по 2027 год.

Из этих 50 млрд евро до 32 млрд евро предварительно выделено на поддержку реформ и инвестиций, определенных в Плане для Украины.

"Выплаты зависят от достижения определенных в Плане показателей. С момента вступления в силу этого механизма Украине уже было выплачено 6 млрд евро в виде промежуточного финансирования, 1,89 млрд евро в виде предварительного финансирования и четыре транша на сумму примерно 4,2, 4,1, 3,5 и 3,2 млрд евро соответственно", - отмечается в сообщении.

26 июня стало известно, что лидеры подавляющего большинства стран-членов ЕС обязались предоставить 30,6 миллиарда евро финансовой помощи Украине в этом году. Из них 3,5 млрд евро уже было выделено в рамках Ukraine Facility и 7 млрд в рамках программы ERA, выплачиваемой за счет процентов от замороженных активов РФ.

В то же время, из-за невыполнения Украиной плана реформ в рамках механизма Ukraine Facility ЕС в июле сократил финансовую помощь Киеву.

