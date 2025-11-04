В Минобороны страны подчеркнули, что оружие против дронов должно быть комплексным.

Польша планирует начать строительство национальной системы противодействия беспилотникам в течение нескольких месяцев, не дожидаясь инициативы ЕС по созданию "стены дронов". Об этом заявил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик, цитирует Bloomberg.

По его словам, в этом месяце министерство сообщило об инвестициях в технологии обнаружения, глушения и нейтрализации вражеских дронов в рамках более широкой программы противовоздушной обороны. Он не рассказал о сумме инвестиций, однако подчеркнул, что целью является обеспечение польским компаниям не менее половины контрактов.

Известно, что в сентябре НАТО развернуло истребители для сбивания около 20 БпЛА, которые пересекли польскую границу во время массированной российской атаки по Украине. Такой инцидент показал пробелы в обороне страны, ведь она была вынуждена применить дорогие ракеты против дешевых беспилотных летательных аппаратов.

"Мы согласны с идеей усиления обороны воздушного пространства над всей территорией Европейского Союза и готовы рассмотреть внешние предложения или решения. Но мы отдаем приоритет национальным проектам", - подчеркнул Томчик.

Он добавил, что система защиты от дронов ЕС может "дополнить" польский механизм в будущем.

"Если будут какие-то внешние инструменты, мы будем использовать их на полную", - заверил заместитель министра обороны Польши.

По его словам, министерство намерено использовать новую программу оборонных займов ЕС "SAFE" для финансирования защиты страны от беспилотников.

"Учитывая свои границы с Россией, Беларусью и Украиной, Польша получила самый большой начальный объем финансирования в рамках программы SAFE, что позволило ей получить 43,7 млрд евро (50,8 млрд долларов)", - уточнили в Bloomberg.

Также правительство Польши хочет, чтобы первые новые возможности были введены в действие в течение трех месяцев после объявления, а вся система противодействия дронам была завершена за два года.

"Оружие против дронов должно быть комплексным. Оно должно состоять из различных датчиков и исполнительных механизмов, работающих одновременно, сначала обнаруживая и идентифицируя объекты, а затем нейтрализуя их", - добавил Томчик.

Он подчеркнул, что новые инициативы по противодействию БпЛА станут "еще одним уровнем" системы ПВО страны, наряду с уже развернутыми системами средней дальности. Такие элементы предназначены для защиты от широкого спектра воздушных угроз, среди которых самолеты, вертолеты, дроны и крылатые ракеты.

В июле министерство обороны страны сообщило, что в этом году потратит 54,2 млн долларов на приобретение боевых и учебных дронов. Кроме того, Польша ускорила процедуры закупки оружия.

"То, как сегодня россияне и украинцы используют беспилотные системы вооружения, показывает, что усиление наших возможностей в этой сфере должно быть приоритетом во всех сферах деятельности: в воздухе, на суше и на море", - подытожил Томчик.

"Стена дронов" в Европе - последние новости

Ранее корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк назвал вероятную дату запуска оборонной системы ЕС. По его словам, "стену дронов" планируют запустить уже до конца 2026 года.

"Согласно проекту дорожной карты Еврокомиссии по обороне, "стена дронов" должна выйти на "начальную мощность" до конца 2026 года и быть полностью функциональной до конца 2027 года", - отметил Йозвяк.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил о возможных глубоких ударах России по Европе. Он также призвал Европу готовиться поддерживать Украину как минимум еще три года.

"Украинцы планируют эту войну на три года - и это разумно. А мы должны убедить Путина, что готовы сохранять курс как минимум эти три года", - добавил Сикорский.

