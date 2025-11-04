Повышение грузовых тарифов 'Укрзализныци' окончательно заблокирует работу Ингулецкого горно-обогатительного комбината

Сейчас комбинат работает только в поддерживающем режиме, добывая до 40 тыс. тонн руды в месяц для технологических нужд.

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК, Кривой Рог), входящий в группу "Метинвест", заявил, что запланированное повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" на 40% может окончательно заблокировать его восстановление.

Предприятие, которое специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, находится в вынужденном простое с июля 2024 года. Сейчас комбинат работает только в поддерживающем режиме, добывая до 40 тыс. тонн руды в месяц для технологических нужд.

"У нас есть четкий план восстановления производства, но это возможно только при стабильных и предсказуемых условиях. Дальнейшее повышение грузовых железнодорожных тарифов сделает запуск комбината экономически невозможным", - говорится в официальном заявлении ИнГОКа.

До полномасштабного вторжения предприятие обеспечивало до 14 млн тонн концентрата в год, поставляя продукцию на украинские металлургические комбинаты и на экспорт в страны Восточной Европы. В первом полугодии 2024 года комбинат уплатил более 1,1 млрд грн налогов, тогда как за девять месяцев 2025 года - только 181 млн грн из-за сокращения производства.

В ИнГОКе отметили: восстановление полноценной работы комбината это не только экономический вопрос, а важный элемент стратегии послевоенного восстановления Украины. И призвали правительство и Министерство развития общин и территорий вмешаться в ситуацию и не допустить повышения грузовых железнодорожных тарифов в 2025-2026 годах.

Как известно, "Укрзализныця" готовится повысить на 40% грузовые тарифы на перевозки, чтобы покрыть убытки от пассажирских перевозок, которые в этом году по прогнозам достигнут 25 млрд грн.

В свою очередь бизнес ассоциации Украины призвали правительство заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного перекладывания этих убытков на грузоотправителей. В частности, в EBA подчеркнули, что эта модель кросс-субсидирования противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность грузовладельцев. Также там посоветовали отменить земельный налог для УЗ, ведь его не существует ни в одной развитой стране.