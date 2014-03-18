В Кремле подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующий документ «Договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» подписал президент РФ Владимир Путин и нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, незаконный председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов, а также «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый.

Ранее Путин согласился принять в состав РФ Крым и Севастополь. В своем решении президент РФ основывается на результатах псевдореферендума, а также опирается "на волю народа".