Он отметил, что эти средства пойдут на поддержку военных и гражданских подразделений из ДФТГ, которые обеспечивают противовоздушную оборону Киева.

На следующей сессии Киевсовет проголосует увеличение поддержки Сил обороны и безопасности еще на 1 миллиард гривень, средства будут направлены подразделениям ПВО, защищающим столицу от "шахедов" и ракет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"На следующую сессию Киевсовета подготовили к рассмотрению проект изменений в городскую целевую программу "Защитник Киева". Где предусмотрено увеличение поддержки Сил обороны и безопасности еще на 1 миллиард гривень", - сообщил Виталий Кличко.

"Из этих средств, в частности, 900 миллионов гривень пойдут на поддержку военных подразделений. В том числе воинским частям, осуществляющим противовоздушную оборону города Киева. А 100 миллионов предусмотрены для добровольческих формирований территориальной громады города (ДФТГ), которые также активно участвуют в противовоздушной обороне столицы", - отметил Виталий Кличко.

Он призвал депутатов Киевсовета собраться на запланированную 6 ноября сессию и принять решение об усилении помощи военным.

"Надеюсь, депутаты Киевсовета соберутся на запланированную на 6 ноября сессию, и поддержат принятие столь необходимой для наших защитников помощи!", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, в этом году из бюджета столицы в поддержку военных, ветеранов и их семей громада Киева уже направила 11 миллиардов гривень.