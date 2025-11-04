В нескольких обалстях пройдут небольшие дожди, а температура в целом будет достаточно высокой.

В среду, 5 октября, погоду в Украине будет определять антициклональное поле, поэтому существенных осадков не ожидается, но в ряде областей все же будет дождливо. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, небольшие дожди ожидаются в Винницкой, Черновицкой и Одесской областях, а ночью - в Житомирской области.

Что касается температуры, то самой высокой она будет на юге, где воздух прогреется до +12...+17 градусов, а холоднее всего ожидается в западной части - всего +8...+11 градусов. на остальной территории в течение дня будет +11...+14 градусов.

"В Киеве 5-го ноября дождей не ожидается и даже немного потеплеет", - говорит Наталья Диденко.

Погода в Украине - прогноз на неделю

В течение 4-5 ноября по территории Украины с запада будет перемещаться атмосферный фронт, который принесет дожди в большинстве регионов. Несмотря на это, температура воздуха будет оставаться достаточно комфортной, как для начала ноября. Во второй половине недели на погоду будет влиять антициклон, поэтому осадков не предвидится. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, 4-6 ноября вблизи земной поверхности будет преобладать поле повышенного давления, однако на высотах атмосферные процессы будут более активными, что будет способствовать образованию облачности.

Дожди будут идти 4 и 5 ноября, а уже 6-го погода станет сухой - без существенных осадков.

Погода будет оставаться теплой, как для этого периода осени, хотя температура может немного меняться в зависимости от прояснений. Ночью будет +3...+9°, в западных областях 5-6 ноября - около 0...+5°. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +8...+13°, а на юге местами поднимутся до +16°.

