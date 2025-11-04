Недавно Россия спустила на воду атомную подводную лодку "Хабаровск".

В сеть выложили спутниковый снимок атомной подводной лодки "Хабаровск" проекта 09851 в спусковом плавучем доке "Сухона" АО Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" в Северодвинске. На него обратил внимание канал российского Центра анализа стратегий и технологий.

Напомним, церемонию вывода "Хабаровска" из цеха №50 "Северного машиностроительного предприятия" в плавучий док "Сухона" для дальнейшего спуска на воду провели 1 ноября.

Тогда показали лишь корму подводной лодки. Новый снимок дает более детальное представление относительно того, как выглядит "Хабаровск". Судя по нему, длина субмарины составляет 135-140 м, а ширина - 13,5 м.

На Западе считают, что она имеет много общего со стратегической субмариной проекта 955А "Борей-А", которая выступает носителем баллистических ракет Р-30 "Булава-30".

Сам "Хабаровск" несет вместо них ядерные мега-торпеды "Посейдон". Вероятно, они размещаются в торпедных аппаратах по бокам корпуса под углом.

Комплекс "Посейдон" - что известно

По данным из открытых источников "Посейдон" является беспилотным подводным аппаратом, оснащенным ядерной энергоустановкой, которая дает "фактически неограниченный запас хода". Известно, что "Посейдон" выступает носителем ядерного заряда.

Заявленное назначение комплекса - нанесение гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям посредством большого радиоактивного загрязнения, поражения кораблей и военно-морских баз.

Недавно Владимир Путин похвастался, что РФ испытала "Посейдон". По его словам, мощность торпеды превышает мощность межконтинентальной ракеты "Сармат".

Предполагается, что субмарина "Хабаровск" может нести 12 таких торпед.

