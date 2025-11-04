Курс гривни к евро установлен на уровне 48,33 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 5 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,07 гривни за доллар. Таким образом украинская валюта ослабилась на 3 копейки.

При этом на сайте регулятора отмечается, что по отношению к евро гривня усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,33 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,08/42,11 грн/долл., а евро - 48,36/48,38 грн/евро.

В обменниках средний курс доллара 4 ноября составляет 42,09 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,97 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,75 грн/евро, а курс продажи - 48,58 грн/евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 10 копеек и составляет 42,20 гривни за доллар. Курс евро в банке упал на 5 копеек и составляет 48,75 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,60 гривни, а евро - по курсу 47,75 гривни за единицу иностранной валюты.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что в течение недели гривну не ожидают слишком ощутимые колебания, а ситуация на валютном рынке будет сопровождаться относительной стабильностью.

