Внутренние документы российского оборонного предприятия показывают, что Россия не способна самостоятельно изготавливать критические компоненты для Су-57 и ПАК ДА.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm совместно с киберцентром Fenix провело многоуровневую операцию против российской компании ОКБМ, изготавливающей узлы для стратегической авиации и космических аппаратов.

Хакерам удалось получить доступ к внутренним системам и секретной технической документации, которая в течение нескольких месяцев использовалась в интересах Сил обороны Украины и союзников.

Среди разоблаченных материалов - документы, касающиеся производства компонентов для стратегического бомбардировщика ПАК ДА "Посланник" и истребителя пятого поколения Су-57, который в российской пропаганде называют "аналоговнет".

Су-57 зависит от импортных деталей

Во внутренней переписке ОКБМ были обнаружены материалы по редукторам-шарнирам РШ-65, которые являются частью систем управления и трансмиссии для Су-57. Эти работы выполняются по государственному оборонному заказу Минобороны РФ, под грифом "секретно".

Однако анализ полученных документов показал, что Россия не способна изготавливать эти компоненты собственными силами. Производство критически зависит от импортных станков с ЧПУ, закупка которых практически остановилась из-за санкций.

В частности, в документах упоминаются тайваньские Hartford HCMC-1100AG, Johnford SL-50 и сербский Grindex BSD-700U CNC. Их приобретение осуществлялось через программы субсидий Минпромторга РФ, что свидетельствует о государственной поддержке обхода санкций.

Внутренний аудит ОКБМ обнаружил, что срывы сроков в программах Су-57 и ПАК ДА напрямую связаны с дефицитом станочного оборудования после ухода западных производителей с российского рынка.

Хакеры также обнародовали данные по изделиям под шифром 80РШ115 - гидравлических приводов для открытия бомболюков бомбардировщика ПАК ДА "Посланник-1", который должен стать преемником Ту-160.

Контракт между ПАО "Туполев" и ОКБМ классифицирует эти материалы как государственную тайну, а дополнительное соглашение №7 фиксирует сроки работ на 2024-2027 годы.

Последствия расследования

23 октября 2025 года компания ОКБМ включена в 19-й пакет санкций ЕС.

Решение принято после обнародования результатов кибероперации, которые подтвердили ключевую роль предприятия в производстве российского вооружения и его критическую зависимость от иностранных технологий.

Су-57 - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее россияне похвастались "первым построенным" Су-75 Checkmate. Обнародованные кадры демонстрируют российский Су-75 Checkmate рядом с Су-57, что является довольно редким явлением.

Специалисты скептически оценивают проект, отмечая, что после вторжения в Украину в 2022 году российская оборонка столкнулась со сменой приоритетов. Сегодня Checkmate далеко не на первом месте по важности для россиян. Кроме того, эксперты объяснили, почему российский Су-75 может не подняться в небо.

