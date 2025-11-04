Джонатан Бейли является открытым геем.

Титул самого сексуального мужчины 2025 года по версии журнала People получил 37-летний британский актер Джонатан Бейли, известный по сериалам "Бриджертоны" и "Путники".

People ежегодно выбирает мужчину, который покорил не только экраны, но и сердца публики. Для съемки Бейли сам предложил окунуться в ледяное море возле Лондона, а затем, завернувшись в шерстяной свитер, позировал рядом со своим псом Бенсоном и бокалом бордо:

"Это большая честь. Я невероятно польщен. И в то же время это абсолютно абсурдно".

Звезда, прославившаяся ролью лорда Энтони в "Бриджертонах", признается, что до сих пор не привык к всемирному вниманию. Его карьера стремительно взлетела после успеха сериала Netflix, затем он получил номинацию на "Эмми" за "Путников", снялся в мюзикле "Чародейка" рядом с Арианой Гранде, а также в блокбастере "Мир Юрского периода: Возрождение".

Несмотря на статус голливудского сердцееда, Бейли остается ироничным и искренним. Он шутит, что первой о своем новом звании рассказал только своей собаке, а вот от друзей это скрыл.

Актер признался, что мечтает однажды стать отцом. Бейли, который является открытым геем, также упомянул о своей благотворительной инициативе "The Shameless Fund", поддерживающей ЛГБТК+ организации.

Напомним, самым сексуальным мужчиной 2024 года People признал американского актера Джона Красински, известного по роли Джима Гелперта в сериале "Офис".

