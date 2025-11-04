Сейчас такая идея находится на ранней стадии.

Новых государств-членов ЕС могут поставить на "испытательный срок" на несколько лет и исключить из блока в случае отступления от демократии. Такая инициатива появилась на фоне опасений о том, что новые члены будут подражать Венгрии после вступления, пишет Financial Times.

"Подтолкнутая полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 году и желанием привлечь в свой состав остальные западнобалканские страны, Европейская комиссия возобновила процесс расширения, который был приостановлен на более чем десятилетие", - напомнили в издании.

Несмотря на то, что комиссия поддерживает расширение регионального влияния ЕС, несколько столиц против того, чтобы Украина, Молдова и западные Балканы потенциально нарушали правила блока по демократии, свободе СМИ и независимости судебной власти после вступления в блок, а также вступали в союз с РФ.

"Я не хочу, чтобы меня запомнили как комиссара, которая привела троянских коней, которые потом будут активными через пять, десять или пятнадцать лет", - отметила глава отдела расширения ЕС Марта Кос в интервью Financial Times.

По ее словам, комиссия прорабатывает такие идеи, как "переходный период, своего рода испытательный срок, меры предосторожности". Однако она добавила, что они находятся на ранней стадии.

"Нам нужна эта дискуссия, и мы не должны ее бояться", - подчеркнула Кос.

Почему Европейская комиссия хочет ввести испытательный срок?

Накануне комиссия опубликовала ежегодный обзор прогресса стран-кандидатов, среди которых Украина и Молдова, а Черногория была признана страной, которая лучше всего продвигается в проведении необходимых реформ для вступления в блок.

Несмотря на этот прогресс, Кос признала, что столицы стран ЕС гораздо осторожнее относятся к принятию новых членов, чем это можно было бы предположить из их публичных заявлений о поддержке.

"Такое отношение в значительной степени обусловлено опытом блока с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который неоднократно смягчал санкции против России, выступал против любой военной помощи Украине и становился все более авторитарным в своей стране, несмотря на попытки Брюсселя оказывать на него давление, удерживая средства ЕС", - подчеркнули в FT.

Кос добавила, что комиссия работает над предложениями, которые предусматривают усиление гарантий верховенства права и создание более эффективных механизмов приостановления прав или льгот в случае нарушения основных ценностей. Она отметила, что страна может быть исключена из блока в случае повторных нарушений.

"Во вторничном отчете о расширении указано, что "будущие договоры о присоединении должны содержать более строгие гарантии по недопущению отступления от обязательств, взятых во время переговоров о присоединении, а также требования к новым государствам-членам по дальнейшей защите и обеспечению необратимого характера их достижений в сфере верховенства права"", - процитировали в Financial Times.

Вопрос вступления Украины и Молдовы в ЕС

В издании предупредили, что новый подход приведет к более жестким требованиям к новым членам по сравнению с существующими, среди которых Венгрия, а также может вызвать жалобы со стороны Киева и других столиц, которые хотят присоединиться, а именно, что они подвергаются дискриминации.

"Украина и Молдова начали переговоры о вступлении в ЕС в прошлом году, но Венгрия с тех пор выступает против официального открытия так называемых "кластеров" переговоров в таких сферах, как энергетика, конкуренция и верховенство права", - напомнили в публикации.

В то же время комиссия решила обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пока не будет принято официальных политических решений об открытии и закрытии разделов переговоров.

"Вам не нужен Орбан, чтобы провести реформы для вашего процесса трансформации. Гораздо важнее - это на самом деле провести реформы. И обеим странам, Украине и Молдове, есть над чем работать", - акцентировала Кос.

В свою очередь она опровергла обвинения, что такая реформа приведет к "двухуровневому" членству в ЕС, а также подчеркнула, что будущие кандидаты, скорее всего, обязуются соблюдать верховенство права и избегать любых ограничений, накладываемых на них.

Комиссар добавила, что страны-кандидаты могут присоединиться к блоку только после проведения внутренних реформ, однако она признала новую актуальность расширения в Восточной Европе.

"Нам удалось остановить Россию на пороге", - добавила Кос, имея в виду борьбу Украины в войне с РФ, победы проевропейских сил на выборах в Молдове, а также широкую поддержку членства в ЕС в странах-кандидатах.

Однако она предупредила, что если блок не сохранит темпы расширения, то "мое самое большое опасение, что россияне войдут через черный ход".

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Ранее Politico писало, что Евросоюз хочет изменить правила членства, чтобы ускорить вступление Украины. По новому механизму, новые страны могут присоединиться к ЕС без права голоса, что может сделать таких лидеров, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, более сговорчивыми относительно вступления Украины в блок.

"Будущие члены обязаны отказаться от права вето до тех пор, пока не будут реализованы ключевые институциональные реформы, такие как введение квалифицированного большинства в большинстве сфер политики. Расширение не должно замедляться блокированием реформ отдельными государствами-членами ЕС", - объяснил Антон Хофрайтер, председатель Комитета по европейским делам Бундестага Германии.

В то же время вице-премьер-министр Украины Тарас Качка рассказал, когда ожидается заявка на членство в ЕС. Он считает, что лидеры Евросоюза могут подписать соглашение об открытии шести "кластеров" переговоров в декабре, поскольку "политический импульс" набирает обороты.

"Вы можете завершить подготовку к возобновлению работы всех кластеров, и если будет политический импульс, то все кластеры могут заработать уже к концу этого года. Позиция Венгрии становится все более и более неоправданной", - подчеркнул Качка.

