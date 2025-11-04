Актриса уже имеет опыт игры в театре.

Юная британская актриса Арабелла Стэнтон, которая играет Гермиону Грейнджер в сериале HBO о Гарри Поттере, озвучила волшебницу в аудиосериале по первым книгам Джоан Роулинг.

Как пишет Variety, он охватит все семь книг в формате современной кинематографической озвучки. В первых частях голосом Гарри стал Барни Фишвик, а Рона озвучил Льюис Аллан. Чтобы подготовиться к ролям, все трое актеров пересмотрели оригинальные фильмы с Дэниелом Рэдклиффом, Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом.

Стэнтон сказала, что прочитала книги, чтобы понять состояние души Гермионы в разных частях истории. "Я думаю, что Гермиону можно изобразить по-разному. Она очень умная и очень любит учиться", - добавила девочка.

Актриса также призналась, что этот опыт помог ей понять, что для озвучивания нужны другие навыки, чем для игры на сцене или в кино. "В первом случае надо больше сосредоточиться на голосе и действительно передавать характер персонажа через голос, добавляя больше эмоций. Это довольно сложно, потому что ты должен не преувеличивать, но при этом говорить четко и внятно, чтобы микрофон улавливал все, что ты говоришь", - пояснила девочка.

Актеры признались, что до сих пор не встречались с автором легендарной истории Джоан Роулинг, однако были бы рады такой возможности. На встречу надеется и Стэнтон:

"Я люблю ее произведения. Я люблю эти книги. Надеюсь, мы встретимся с ней в будущем".

Напомним, съемки нового сериала о Гарри Поттере стартовали летом этого года. HBO планирует снять семь сезонов, показав фанатам книг эпизоды, которые не вошли в оригинальные фильмы.

