По мнению юмористки, участие в шоу не работает в пользу девушек.

Известная стендаперша Лера Мандзюк раскритиковала популярное реалити-шоу "Холостяк". В частности, юмористка не поняла мотивацию участниц проекта.

В соцсети Threads Валерия опубликовала новое сообщение и присоединилась к публичной дискуссии о шоу. Мандзюк отметила, что понимает все, кроме целей девушек-участниц на этом проекте.

"Понимаю зрителей шоу "Холостяк" - это развлечение. Понимаю ведущего - это работа. Понимаю холостяка - это популярность плюс деньги. Понимаю продюсеров - это рейтинги. Не понимаю девушек, которые идут на это", - написала стендап-комикесса.

Видео дня

Лера задумалась над вопросом: "Зачем девушки участвуют в "Холостяке"?" По ее мнению, шоу не улучшает имидж, а полученная популярность редко работает на пользу участниц.

"Ты найдешь любовь? За это заплатят? Это полезно для имиджа? Нет. Повысится узнаваемость? Да, но какой ценой? То есть ты отдаешь время, энергию, лицо и репутацию, а получаешь узнаваемость, которая работает больше против тебя, чем на тебя. Какая мотивация у девушек? Почему? Зачем?" - поинтересовалась Мандзюк.

К слову, недавно одна из участниц нового сезона "Холостяка" София Шамия ушла из проекта с громким скандалом. После вылета она сделала громкое заявление, в котором раскритиковала создателей шоу.

Вас также могут заинтересовать новости: