50-летний футболист получил почетное звание за свои достижения.

Легендарного британского футболиста Дэвида Бекхэма официально посвятили в рыцари за его весомый вклад как в спорт, так и в целом в британское общество. Церемонию посвящения провел король Соединенного Королевства Чарльз III.

Торжественное событие прошло во вторник, 4 ноября, в графстве Беркшир, а именно в Виндзорском замке. Об этом сообщает BBC.

На церемонии Дэвид был не один. Футболиста поддержала его жена, Виктория Бекхэм, а также родители Дэвид Эдвард Алан Бекхэм и Сандра Джорджина Уэст.

Сам спортсмен отреагировал довольно эмоционально. Бекхэм отметил, что едва сдерживал слезы на церемонии, ведь для него это большая честь получить почетный статус от короля.

"Я плакал. Это заставило меня эмоционально реагировать. Я плакал, когда впервые узнал об этом, и, возможно, еще несколько месяцев после этого. Эта неделя была действительно эмоциональной. Я думаю, это из-за всего этого путешествия в Лондон. Потому что это такой важный момент для нашей семьи", - сказал он в комментарии Sky News.

Бывший капитан сборной Англии отметил, что и подумать не мог, что когда-то получит от короля звание рыцаря. Поэтому сейчас он гордится своим достижением:

"Это просто очень особенный день. Я очень горжусь тем, что мне выпала такая особая честь... Знаете, я вырос в очень скромной семье в восточной части Лондона. Я всегда мечтал стать профессиональным футболистом, а теперь я стою здесь, в Виндзорском замке, с самой важной монархией в мире и получаю рыцарский титул. Так что, лучше уже не бывает".

К слову, недавно Бекхэм попал в список почетных лиц по случаю дня рождения короля Чарльза.

