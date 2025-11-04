Предсидатель КНР заявил, что китайско-российские отношения продолжают развиваться.

Президент Китая Си Цзиньпин намерен расширить взаимные инвестиции с Россией. Он подтвердил приверженность Пекина развитию отношений, несмотря на "нестабильную" внешнюю обстановку.

Агентство Reuters пишет, что Си встретился с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным в Пекине.

"Китайско-российские отношения продолжают развиваться в направлении более высокого уровня и более высокого качества, неуклонно продвигаясь вперед, несмотря на нестабильную внешнюю обстановку. Защита, укрепление и развитие китайско-российских отношений является стратегическим выбором для обеих сторон", - заявил сказал Си.

Он выделил такие отрасли, как энергетика, сельское хозяйство, аэрокосмическая промышленность, цифровая экономика и экологически чистое развитие, в которых страны могут развивать сотрудничество и стимулировать новые двигатели роста.

В свою очередь Мишустин заявил, что для обеих сторон важно продолжать создавать благоприятные условия для привлечения взаимных инвестиций и поддержки совместных проектов.

В совместном коммюнике страны согласились "укреплять сотрудничество во всех сферах и адекватно реагировать на внешние вызовы". Россия также подтвердила свою приверженность принципу "единого Китая" и противодействие "независимости Тайваня".

Отношения Китая и России - главные новости

Китайский лидер Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин подписали соглашение о "безграничном" партнерстве в феврале 2022 года, перед полномасштабным вторжением в Украину. С тех пор Россия обращалась к Китаю, чтобы смягчить последствия санкций, рекордно увеличив объем торговли, расчетов в юанях и углубление сотрудничества в области энергетики.

Однако в последние месяцы двусторонний товарооборот сократился, поскольку на Китай давят США. Китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти, поставляемой морем, после введения США санкций против "Роснефти" и "Лукойла" - двух крупнейших нефтяных компаний Москвы.

По оценкам некоторых аналитиков, это может привести к сокращению экспорта нефти из России в Китай на 45% или на 400 тысяч баррелей в день

