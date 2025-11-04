Дипломат отметил, что украинские власти не должны угождать Кремлю, поскольку уступок уже било достаточно.

Война РФ против Украины должна быть остановлена прекращением огня на "нынешней линии соприкосновения".

Такое заявление в интервью агентству Anadolu сделал первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. "Позиция президента США Дональда Трампа и Украины одинакова: война должна быть остановлена прекращением огня на нынешней линии соприкосновения, и тогда переговоры должны вестись с нынешней линии соприкосновения, а дальнейшее обсуждение территориальных вопросов должно быть поручено руководству Украины и Кремля", - выразил мнение дипломат.

Кислица отметил, что Украина и так уже пошла на большие уступки Кремлю, поэтому ждать новых уже не стоит.

"Мы уже пошли на множество уступок, поэтому не украинскому правительству нужно угождать российскому".

Дипломат отметил, что Украину и РФ, равно как и все вовлеченные в этот процесс страны, ждут тяжелые переговоры. Кислица добавил, что сложность переговоров обусловлена сложностью самого конфликта:

"Российским властям, в конце концов, нужно проявить серьезность и включиться в переговоры... Да, наши переговоры - и не только с США, но и со многими другими партнерами - очень сложные, но я был бы удивлен, если бы нам удалось вести их легко, учитывая сложность продолжающегося конфликта".

Кислица заявил, что поддержка США будет продолжена, назвав Вашингтон "основным игроком" в международных усилиях по прекращению войны. В частности, он назвал реалистичными ожидания относительно поставок крылатых ракет "Томагавк" и зенитных ракетных комплексов "Пэтриот" Украине.

"Переговоры идут полным ходом, и мы реалистичны. Мы ведем не только политические переговоры, но и переговоры с правительствами и производителями систем вооружения... Процесс, возможно, идет не так быстро, как мы все надеялись, но он идет в правильном направлении", - подчеркнул дипломат.

Также украинский дипломат прокомментировал и сорвавшуюся встречу Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Кислица считает, что переговоры были отменены из-за того, что Трамп теряет терпение по отношению к Путину.

"Тот факт, что объявленная встреча Трампа и Путина была отменена, свидетельствует о том, что Вашингтон теряет терпение из-за манипуляций Москвы, тактики промедления и бесконечных задержек вместо того, чтобы серьезно отнестись к переговорам и положить конец этой войне", - выразил мнение Кислица.

Переговоры об окончании войны в Украине

2 ноября министр иностранныхдел Турции Хакан Фидан заявил, что Турция готова стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Министр отметил, что официальная Анкара готова принять четвертый раунд переговоров между делегациями двух стран и даже потенциальный саммит лидеров в Стамбуле.

