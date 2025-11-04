Если вам больше 50, добавьте эти оттенки в гардероб для создания нового смелого образа.

С возрастом стиль естественным образом меняется. Это означает замену обтягивающих топов на женственные блузки. Но иногда дело не столько в одежде, сколько в цвете.

Правильно подобранные оттенки могут мгновенно освежить цвет лица, придать бодрости и даже создать иллюзию более гладкой и молодой кожи, пишет Bestlifeonline.

Стилисты поделились цветами одежды, которые помогут вам выглядеть моложе, не испытывая при этом ощущения, что вы перестарались.

1. Темно-синий

Некоторые яркие цвета могут быть слишком резкими с возрастом, потому что "наши черты лица тускнеют, а волосы седеют", - объяснила имидж-стилист Элизабет Косич.

Она утверждает, что черный - самый резкий цвет из всех, поэтому рекомендует заменить его темно-синим.

"Он может стать вашим новым нейтральным цветом. Вы не будете скучать по черному, поскольку темно-синий является цветом власти, но он также символизирует доверие, преданность и уверенность, словно бархатная перчатка", - рассказала она.

2. Пурпурный

Не обязательно полностью отказываться от ярких цветов с возрастом. Если вам за 50 и вы хотите добавить в гардероб больше "вау-эффекта", Косич рекомендует добавить немного пурпурного.

"Это показывает, что вы актуальны и в тренде", - объяснила стилист.

Косич отметила, что пурпурный идеально подходит для акцентного цвета.

3. Мягкий белый

Некоторые оттенки белого могут быть не так хороши, когда вам за 50.

"С возрастом, когда цвет лица становится бледнее, ярко-белый цвет становится сложнее носить. Более того, цвет слоновой кости может придать некоторым оттенкам кожи желто-зеленый оттенок", - предупредила Кэрол Дэвидсон, консультант по имиджу и стилю.

Решение в мягком белом оттенке. "Мягкий белый - неотъемлемая часть гардероба круглый год, он подходит всем оттенкам кожи", - сказала Дэвидсон.

4. Бордовый

Это "элегантный и изысканный оттенок, который добавит нотку роскоши любому образу", - сказала модный эксперт Мария Велничериу. По ее словам, бордовый можно носить как основной цвет или как акцентный.

"В любом случае, это придает стилю ощущение зрелости и изысканности", - прокомментировала она.

5. Румяно-розовый

Если пурпурный и бордовый кажутся вам слишком яркими, выберите более мягкий румяно-розовый.

Вивьен Десюрмон, эксперт по стилю сказала, что некоторые люди постарше могут избегать розового, "считая его слишком молодежным или недостаточно универсальным", но это совсем не так.

"Нежный румяно-розовый добавляет легкий штрих женственности и освежающий яркий акцент в образы. Этот нежный оттенок подходит к любому тону кожи и может быть использован как в повседневных, так и в более официальных образах", - объяснила Десюрмон.

6. Оливково-зеленый

В последнее время зеленый цвет переживает настоящий бум, и вам стоит воспользоваться этим трендом. Косич рекомендует обратить внимание на одежду оливково-зеленого цвета, поскольку это "более мягкий, нейтральный оттенок зеленого, который представлен в светлой, темной, теплой и холодной гамме".

"Найдите цвет, который лучше всего подходит вашему тону кожи, цвету волос и глаз, и сочетайте его с ярким акцентным цветом, например, насыщенным красным", - посоветовала Косич.

