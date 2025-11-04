Это подразделение специализируется на использовании беспилотных систем.

Во временно оккупированной Авдеевке Донецкой области был уничтожен штаб одного из сильнейших вражеских подразделений "Рубикон". Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В полуразрушенном доме оккупированной Авдеевки Донецкой области бойцы ГУР МО Украины обнаружили штаб российских захватчиков из так называемого центра "Рубикон", - говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что вражеское подразделение "Рубикон" специализируется на использовании беспилотных систем, в частности боевых, во время геноцидной войны России против Украины - это одна из самых боеспособных структур российской оккупационной армии, на которую государство-агрессор тратит значительные ресурсы.

"По полученным координатам расположения врага мастера ГУР в условиях плотной городской застройки филигранно направили в россиян беспилотное средство FP-2, оснащенное более 105 килограммовой боевой частью. В результате удара ликвидированы офицеры и операторы беспилотников российского "Рубикона", которые находились в штабе, - отметили в разведке.

Удары по вражеским объектам - последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 ноября на территории России подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн тонн. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

В результате поражения, зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.

Также было нанесено огневое поражение по логистическим объектам захватчиков на территории временно оккупированной Луганской области.

Кроме того, сообщалось, что в ночь на 4 ноября дроны атаковали сразу несколько нефтяных заводов в России. Официально подтверждена только атака на нефтехимический завод в республике Башкортостан в городе Стерлитамак.

"Промышленный комплекс Стерлитамака был подвергнут террористической атаке двумя БпЛА. Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятия оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха", - сообщил глава городской администрации Эмиль Шаймарданов.

