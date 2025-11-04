РФ перебросила в этот регион силы со всех участков фронта, рассказал Николай Маломуж.

Президент России Владимир Путин дал приказ захватить Покровск и Мирноград до 15 ноября, чтобы дальше двигаться в сторону Константиновки. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии.

"Туда брошены все силы, практически со всех участков фронта. 150-170 тысяч подтянули туда. Там есть и опытные подразделения воздушно-десантных войск, морской пехоты, ДШВ, спецназа РФ. Для противодействия такому активному штурму, нам надо задействовать альтернативные модели действий. Это и наши дополнительные подразделения - ДШВ, ССО, СБУ, ГУР", - сказал Маломуж.

Он добавил, что Украине надо действовать нестандартно, чтобы противостоять российским оккупантам. По словам генерала армии, Силы обороны уже делают это, в частности нанося удары с флангов.

Видео дня

"Враг в некоторой степени отступает. Тогда альтернативные удары по этому сектору. Добропольское направление оттягивает часть войск врага. А это уменьшение штурмов самого Покровска. И специальные операции на севере, юге и в самом Покровске по зачистке. Комплексные действия наших сил в городе - это позволяет снизить наступательные операции, частично выбивать противника из отдельных огневых точек в городе и не дать возможности замкнуть эти клещи", - добавил Маломуж.

Он также рассказал о ситуации в районе Константиновки. По его словам, за прошедшие сутки РФ проводила в этом районе активные штурмовые действия и им удалось зайти на окраины города. Впрочем, по словам генерала армии, Силам обороны удалось отразить наступление РФ и уничтожить основные ударные группы врага. Маломуж объяснил:

"Враг пытается дальше атаковать. Но проникновения на территорию Константиновки не фиксируем. Отдельные группы пытаются пройти под прикрытием. Но системных ударов нет, потому что враг не получил успеха там. И дальше у врага не будет столько ресурсов, чтобы пойти активно в атаку. Поэтому все переброшено на Покровско-Мирноградское направление".

Ситуация в районе Покровска: что известно

Ранее в ГУР сообщили, что к спецназовцам, которые высадились в районе города после удачной воздушной операции, пробились дополнительные силы. Сейчас там продолжается работа по ликвидации попыток РФ расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР

Между тем аналитики из Института изучения войны отмечают, что РФ продолжают просачиваться в Покровск и действуют все увереннее в самом городе. В то же время ВСУ продолжают проводить контратаки в этом районе.

Вас также могут заинтересовать новости: