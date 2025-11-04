Украина имеет мощности, чтобы выйти на выпуск тысячи ракет за полгода-год, считает Маломуж.

Украина потеряла темпы производства ракет, свернув ряд программ перед полномасштабным вторжением России.

Об этом рассказал Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии, в эфире "24 Канала". "С начала войны начали ставить вопрос срочно на базе КБ "Луч", "Южное" и других, которые могут производить ракеты до 3000 км. И уже не раз президент говорил, что мы готовы их выпускать до 1000 единиц, но на сегодня мы этого не имеем. Говорим о 70. Мы имеем определенную линейку ракет, но масштабируем еще слабо", - сказал Маломуж.

Он считает, что Киеву надо объединить собственные возможности и финансовые ресурсы и комплектующие западных партнеров и это позволит оперативно нарастить количество ракет, которые будут производиться в Украине.

"Это даст перспективу выпускать не 70, а тысячу за полгода-год. Мощности и системная практика, которые имеет Украина, позволяют это делать. Это обновление - "Фламинго", те типы, которые были раньше. Мы говорим и о других системах большой дальности, баллистические возможности", - добавил Маломуж.

Украинские ракеты: важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский признал, что Украина применяет ракеты "Фламинго" для ударов по РФ. Он отметил, что массовое производство этих ракет должно начаться до конца этого года. Также президент сообщал, что хорошо себя показывают ракеты "Нептун".

По словам военного эксперта Сергея Грабского, Украина способна выпускать не более 100 ракет разных типов в месяц. Он пояснил, что из них использовать военные смогут до 70-80 ракет ежемесячно, учитывая запасы.

