О результатах операции будет докладывать командование, отметил Маляревич.

В Купянске на Харьковщине происходит военная операция, цель которой зачистить город и перерезать логистику противника. Об этом заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич рассказал в эфире Еспресо.

"Работаем в Купянске уже длительное время. Сейчас там продолжается военная операция. Есть задача перерезать логистику - оно выполняется и уже выполнено, а также задача зачистить город. О результатах будет докладывать командование", - пояснил он.

По словам заместителя командира полка, чтобы проникнуть в Купянск, враг перебрасывал пехотные подразделения через реку Оскол и использовал трубу газопровода - тогда небольшому количеству российских подразделений удалось просочиться. Поэтому, говорит он, было принято решение не стоять на отдельных позициях насмерть, а начать уже в городе зачистку. Сейчас над этим работают несколько подразделений.

"Тогда оккупанты инфильтрировались среди местного населения, и это тоже было проблемой, потому что очень трудно было определить, это местный или русский. Эта проблема уже преодолена, и зачистка продолжается", - отметил Маляревич.

Ситуация в Купянске

Как сообщал УНИАН, накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал полную зачистку Купянска от оккупантов. "До 60 человек "русских" остается в Купянске. Идет зачистка. Мы все зачистим. Знаем. В принципе, даты определены. Они были на Ставке. Делиться такой информацией пока не будем", - сказал глава государства. Других подробностей о ситуации в Купянске он не приводил.

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов перед тем рассказывал, что сейчас происходит в Купянске. По его словам, враг присутствует в северных районах города и параллельно он пытается отсекать украинскую логистику с помощью ударов БПЛА. В то же время с другой стороны все поставки противника украинские БПЛА отсекают, "поэтому в этом плане город как-то находится в двойной осаде, если брать именно воздух", добавил он.

