Apple выпустила новую версию iOS 26, где можно выключить самую неоднозначную фичу iPhone

в iOS 26.1 можно сделать Liquid Glass более читабельным.

Apple выкатила обновление iOS 26.1. В нём появилась опция регулировки прозрачности эффекта Liquid Glass, поддержка новых языков для синхронного перевода и обновлённое управление в Apple Music и приложении камеры.

Главная фишка - возможность уменьшить прозрачность интерфейса Liquid Glass, которую не все оценили в iOS 26. Как и в бета-версии, пользователям доступны два варианта оформления Liquid Glass: стандартный полупрозрачный и затемнённый с эффектом замерзшего стекла.

Кроме того, в системе появились новые жесты. Например, теперь можно отключить свайп, который открывает камеру прямо с экрана блокировки, для этого нужно зайти в Настройки - Камера - Свайп для открытия камеры. Это пригодится, если вы не хотите, чтобы кто-то делал фото на ваш заблокированный телефон.

Apple Music получила поддержку свайпов по мини-плееру: движение вперёд переключает трек, а назад возвращает предыдущий. А функция Live Translation через подключённые AirPods теперь работает и с итальянским, китайским, японским и корейским языками.

Ранее мы рассказывали, что в iOS 26 появилась небольшая, но очень интересная функция в приложении календаря. Теперь ИИ может автоматически планировать события в календаре, основываясь на скриншотах.

