Костенко отметил, что в целом новые контракты - это положительная инициатива, но она требует детальной доработки.

В инициативе о новых контрактах для военных нужно унормировать ряд вопросов, в частности относительно отсрочки от призыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Роман Костенко, нардеп от "Голоса", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос о разработке новых контрактов, он отметил, что предлагается "создать контракты и таким образом привлекать новых военнослужащих, мотивировать к подписанию контрактов различными способами, в том числе повышением финансового обеспечения".

"Контракты будут... от года до пяти и от года до десяти. Первые контракты смогут от года до пяти подписывать. Кто отбудет первый контракт - может от года до десяти уже подписывать следующие контракты", - пояснил депутат.

Костенко добавил, что контракты смогут подписывать как гражданские лица, так и действующие военные, например, мобилизованные, или же те, кто уже находится на контракте.

В то же время нардеп отметил, что есть некоторые вопросы, которые нужно будет унормировать. "Те, кто заключит контракты от двух лет и более, будут после этого иметь право на год отсрочки от призыва. Те, кто заключает на год, не имеют этого. Это должно быть согласовано сейчас, потому что ты год прослужил и тебя сразу могут призвать, даже если ты уволился", - сказал Костенко.

Кроме того, должен быть нормирован вопрос о том, что "люди, которые прослужили уже 4 года сейчас, - фактически мы их заставляем: или вы подписываете контракты, или у вас не будет четких сроков службы".

В то же время Костенко считает, что в целом это "начальный период, которому дали толчок, и он очень позитивный":

"Это будет целый законопроект, который будет проходить Верховную Раду. Мы с ним поработаем и очень много положительных норм в него добавим. Чтобы были четкие сроки службы, чтобы была четкая мотивация и для тех бойцов, которые уже проходят службу, и для новых".

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что на будущее после окончания войны рассматриваются различные форматы контрактов, чтобы ныне мобилизованные военные могли перейти на контрактную службу.

Министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что в ведомстве начали подготовку новых типов контрактов и соответствующих изменений в законодательство.

