Хотя 2025 год еще не подошел к концу, многие туристы уже вовсю строят свои планы на следующий год. Чтобы упростить путешественникам выбор, многие влиятельные порталы предлагают различные топы лучших направлении.
Теперь очередь дошла до крупного журнала о роскошном отдыхе Condé Nast Traveler, эксперты которого определили лучшие места Европы для посещения в 2026 году.
"Мы попросили наших экспертов со всего мира назвать места, которые сейчас на подъеме – места, которые попали в поле их зрения благодаря открытию множества отелей, важным культурным событиям, разговорам о новых авиамаршрутах или скоординированным усилиям по сохранению природы", – отметила автор издания Оливия Морелли.
Возглавила же рейтинг столица Бельгии и всей европейской дипломатии Брюссель.
"Эта часто игнорируемая европейская столица переживает культурный момент, знаменующий собой переход от бюрократического центра к творческому центру. Открытие Kanal-Centre Pompidou в ноябре 2026 года превратит давно бездействующую фабрику в центр современного искусства. Это одно из самых ожидаемых открытий в Европе: здесь будут обширные выставочные пространства, курируемые совместно с парижским Центром Помпиду, а также динамичная программа живых выступлений, музыки, фильмов, мастер-классов, библиотека и – на пятом этаже – ресторан с видом на огромный выставочный зал, увенчанный баром на крыше с панорамным видом на город. Культурное возрождение Брюсселя заметно повсюду: от обновленных фасадов площади Биржи до проекта Dome – реставрации первого бельгийского универмага в современном стиле", – отметила автор из Брюсселя Адриана Фалисова.
10 лучших мест для посещения в Европе в 2026 году
- Брюссель, Бельгия: творческое вдохновение и культурное возрождение.
- Крит, Греция: аутентичный образ жизни и центр европейской гастрономии в 2026 году.
- Франкфурт-на-Майне, Германия: мировая столица дизайна 2026 и новые отели.
- Айла, Шотландия: виски.
- Милан, Италия: зимние чудеса.
- Сен-Жерве-ле-Бен, Франция: экологичные железнодорожные путешествия и захватывающие виды Верхней Савойи.
- Севилья, Испания: новые заведения питания и открытие роскошных отелей.
- Оулу, Финляндия: культура Арктики, арт-маршруты и круглогодичные культурные программы.
- Пелопоннес, Греция: места съемок фильмов, история Гомера и пешеходные маршруты.
- Верхняя Крайна (Гореньска), Словения: сказочные деревни и захватывающие дух озера.
Другие идеи для путешествий в 2026 году
Как сообщал УНИАН, ранее свой список из 25 потрясающих направлений по всему миру, которые стоит посетить в следующем году, представило крупнейшее в мире туристическое издательство Lonely Planet. Возглавила его живописная страна в Южной Америке – Перу.
Тем временем, журнал National Geographic признал горный массив Доломиты в Италии лучшим направлением для посещения в 2026 году. Всего в этот рейтинг попали также 25 мест по всему миру.
В свою очередь сервис Skyscanner назвал самым трендовым туристическим направлением на 2026 год итальянский город Салерно.
