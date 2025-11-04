Лариса Козовая

По словам Коваленко, другие подразделения оккупационной армии завидуют финансированию и креативности "Рубикона".

В Черном море Военно-морские силы ВС Украины нанесли удар по одной из "вышек Бойко" - буровой платформе "Сиваш", где находились представители элитного подразделения РФ - это могли быть спецназовцы ФСБ. Соответствующее мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Как сообщалось, на момент нанесения удара на вышке находилось некое российское элитное спецподразделение, которое понесло потери как в оборудовании, так и в личном составе. По данным ВМСУ были уничтожены технические средства разведки, наблюдения и расчет ПТРК. Но, какое элитное спецподразделение именно размещалось на "Сиваше"?", - рассуждает аналитик.

По его данным, прикрытием платформы "Сиваш", в частности дроновой компонентой занимался "Рубикон" - на сегодня это самое результативное подразделение ФСБ РФ. Как отмечает Коваленко, другие подразделения оккупационной армии завидуют финансированию, обеспечению, оперативности и креативности "Рубикона".

Видео дня

"Вот только "Сиваш" они прикрыть толком не смогли и ловили наши морские дроны буквально под самой платформой, нисколько не уменьшая ущерб от детонации", - заявил Коваленко.

Скорее всего, добавил эксперт, остальное прикрытие также осуществлялось одним из подразделений ФСБ, возможно, "Альфа". Аналитик резюмировал:

"Если коротко из всего вышеизложенного - зажарили за "Сивашем" красиво и больно".

Удар по россиянам на буровой установке "Сиваш"

Напомним, Военно-морские силы ВСУ поразили элитное спецподразделение россиян, которое находилось на буровой установке "Сиваш", находящейся в Черном море. Говорилось, что кроме технических средств разведки и наблюдения оккупантов, уничтожен вражеский расчет ПТРК. В то же время, пытаясь выдать очередное поражение за победу, россияне распространяют видео якобы уничтожения катера ВМС ВС Украины боеприпасом "Ланцет". На самом деле это украинцы успешно применили дрон-камикадзе.

Вас также могут заинтересовать новости: