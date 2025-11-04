Россияне заплатили огромную цену за то, что когда-то было важным городом, подчеркнул экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе.

Если украинцы решат выйти из Покровска, то они лишь отступят к другой линии обороны, а России ничего не останется, кроме как занять кучу руин. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью на канале TVP World.

На вопрос, падает ли Покровск, он отметил, что россияне еще в июле 2024 года предсказывали, что город упадет, а сейчас уже ноябрь 2025-го.

"В Покровске ничего не осталось, кроме руин. Поэтому в какой-то момент украинцы могут решить вывести то, что там есть, потому что это больше не стоит того, чтобы за него держаться", - говорит Ходжес.

Видео дня

В то же время, подчеркнул генерал, "россияне заплатили огромную цену за то, что когда-то было важным городом".

"Трудно понять, что именно происходит в этой путанице боевых действий, но точно можно сказать, что русские заплатили огромную цену, и им понадобилось более года, чтобы зайти так далеко", - пояснил бывший командующий.

Когда ведущая спросила, может ли падение Покровска "означать начало конца для Украины в этом конфликте", он категорически возразил.

"Абсолютно нет. Россия использует все, что имеет, после более чем года, чтобы наконец захватить Покровск. И тогда я бы спросил: хорошо, как они захватят Покровск - что тогда? Я имею в виду, что они будут делать, если захватят Покровск? Они не имеют возможности использовать любой успех, который они могут здесь иметь", - сказал Ходжес.

По его мнению, если украинцы решат отступить, они отступят к другой линии обороны, и "России ничего не останется, кроме как занять кучу руин, противотанковых рвов, колючей проволоки и много неразорвавшихся боеприпасов":

"Им понадобится много времени даже для того, чтобы возобновить наступательные операции. Поэтому я думаю, что это совсем не хорошая новость для России".

Что даст россиянам захват Покровска

Как сообщал ранее УНИАН, народный депутат Роман Костенко объяснил, зачем Покровск российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, этот город, как и Константиновка, стали на пути российских оккупантов к выполнению задач, поставленных российским правителем. Мол, цели россиян по захвату этих городов заключаются просто в том, что они хотят захватить весь Донбасс.

Издание Independent объяснило, почему Россия так стремится захватить Покровск и куда пойдет дальше, если захватит этот город. По словам журналистов, успех в Покровске предоставит агрессору платформу для продвижения на север к двум крупнейшим городам Донецкой области - Краматорску и Славянску. Кроме того, это будет важнейшее территориальное достижение российской армии в Украине с момента захвата Авдеевки в начале 2024 года.

Военный эксперт Павел Лакийчук также поделился мнением, куда дальше двинутся россияне, если Покровск падет. Он считает, что вероятная оккупация города принципиально не изменит ситуацию на фронте, ведь его захват преследует в первую очередь политические цели, а не военные. Он добавил, в случае захвата Покровска россияне направят основные усилия на дальнейшее продвижение на север Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: