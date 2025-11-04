По словам Виталия Зайченко, бытовые потребители должны изменить свое поведение.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко призвал украинцев не нагревать помещения до комфортных 20-22°C тепла, а надеть взамен дополнительный свитер. Об этом он заявил в эфире Единого телемарафона.

"Бытовые потребители, которые являются сейчас крупнейшим потребителем электроэнергии в Украине, должны в первую очередь менять свое поведение. Нужно не доводить температуру в помещениях, пожалуй, до тех максимально комфортных 20-22°C, а надеть дополнительный свитер и этим помочь нашей энергосистеме справиться с теми вызовами, в которых мы работаем", - отметил глава "Укрэнерго".

Он пояснил, что в октябре на фоне отсутствия отопления и прохладной погоды "большинство бытовых потребителей перешли на отопление кондиционерами и обогревателями, что привело к увеличению потребления электроэнергии на 25%. Это достаточно тяжело дается нашей энергосистеме, особенно в период значительных атак по генерации".

Видео дня

Зайченко добавил, что старт отопительного сезона для жилого сектора улучшит ситуацию.

"Однако с учетом дальнейшего снижения температуры, значительного снижения потребления не будет", - подытожил глава "Укрэнерго".

Удары России по энергосистеме Украины и отопительный сезон

Осенью РФ активизировала атаки на энергосистему Украины. Российская армия 30 октября нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Украине.

Из-за последствий российских атак энергетики вынуждены вводить графики почасовых отключений для балансировки энергосистемы.

Впрочем 28 октября в Украине официально стартовал отопительный сезон, который должен поспособствовать по крайней мере временному уменьшению нагрузки на энергосистему.

Вас также могут заинтересовать новости: