Спецназовцы ГУР зачистили 'серую зону' на территории Каховского водохранилища

Спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины зачистили "серую зону" на территории бывшего Каховского водохранилища, дамбу которого российские оккупанты взорвали в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

"Бойцы подразделения "Братство", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, осуществили успешную разведывательно-диверсионную операцию в "серой зоне" на территории бывшего Каховского водохранилища", - заявили разведчики.

Говорится, что в рамках операции в районе участка "Большие Кучугуры", что находится в 7 километрах от береговой линии, спецназовцы обнаружили и ликвидировали двух российских оккупантов. Также отмечается, что над территорией островов бойцы "Братства" подняли сине-желтый флаг и взяли территорию под контроль.

Разведчики обнародовали видео, сделанное вероятно с помощью дрона. На кадрах можно увидеть эпизоды операции в районе, что собой сейчас представляет дно водохранилища в районе островов "Большие Кучугуры".

Другие операции ГУР - последние новости

Как писал УНИАН, в Донецкой области, где продолжается оборона Покровска, спецназовцы ГУР продолжают операцию в определенной зоне ответственности. В частности, силами "Спецподразделения Тимура" ГУР Украины продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики - там идут ожесточенные бои с российскими оккупантами.

После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы разведчиков. Сейчас продолжается боевая работа, направленная на предотвращение врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР.

