Спецназовцы ГУР зачистили 'серую зону' на территории Каховского водохранилища

Спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины зачистили "серую зону" на территории бывшего Каховского водохранилища, дамбу которого российские оккупанты взорвали в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
"Бойцы подразделения "Братство", входящего в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, осуществили успешную разведывательно-диверсионную операцию в "серой зоне" на территории бывшего Каховского водохранилища", - заявили разведчики.
Говорится, что в рамках операции в районе участка "Большие Кучугуры", что находится в 7 километрах от береговой линии, спецназовцы обнаружили и ликвидировали двух российских оккупантов. Также отмечается, что над территорией островов бойцы "Братства" подняли сине-желтый флаг и взяли территорию под контроль.
Разведчики обнародовали видео, сделанное вероятно с помощью дрона. На кадрах можно увидеть эпизоды операции в районе, что собой сейчас представляет дно водохранилища в районе островов "Большие Кучугуры".
Другие операции ГУР - последние новости
Как писал УНИАН, в Донецкой области, где продолжается оборона Покровска, спецназовцы ГУР продолжают операцию в определенной зоне ответственности. В частности, силами "Спецподразделения Тимура" ГУР Украины продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики - там идут ожесточенные бои с российскими оккупантами.
После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы разведчиков. Сейчас продолжается боевая работа, направленная на предотвращение врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Уничтожение россиян на "вышке Бойко": эксперт рассказал, о каких элитных подразделениях идет речь
- Россияне значительно увеличили количество ударов КАБами по Украине, - Минобороны
- Более 2 тысяч колумбийцев воюют на стороне Украины: Die Welt рассказал о секретных учениях: Die Welt рассказал о секретных учениях