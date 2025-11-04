Также киноманы смогут посмотреть два украинских фильма – "Война глазами животных" и "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма".

Среди главных кинопремьер этой недели в кинотеатрах Украины – фантастический хоррор "Хищник: Дикие земли", исторический триллер "Нюрнберг" и триллер о выживании "Эдем", а также два украинских фильма: киноальмонах "Война глазами животных" и музыкальная документалка "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма".

Тем временем, онлайн можно будет наконец посмотреть новый фильм Гильермо дель Торо – готический хоррор "Франкенштайн".

Подробнее об этих и других новых фильмах недели читайте в обзоре УНИАН.

Хищник: Дикие земли

Predator: Badlands (США, 2025, фантастика/экшн)

По сюжету девятого фильма в рамках культовой франшизы, в будущем на отдаленной планете молодой Хищник, изгнанник своего клана, находит неожиданного союзника в лице девушки-андроида Тии и отправляется в путешествие на поиски главного противника.

Главные роли в фильме сыграли Эль Фэннинг ("Малифисента", "Неоновый демон", "Боб Дилан: Совершенный незнакомец", сериал "Великая") и Димитриус Колоаматанги (до этого в основном снимался в своей родной Новой Зеландии).

Режиссером и сценаристом фильма выступил американец Дэн Трахтенберг, который также снял приквел "Хищника" под названием "Добыча" 2022 года.

Нюрнберг

Nuremberg (США, Венгрия, 2025, триллер/драма/исторический)

В центре сюжета фильма, снятого по мотивам мирового бестселлера Джека Эль-Хая "Нацист и психиатр. Судьбоносная встреча накануне Нюрнберга", – психиатр времен Второй мировой войны Дуглас Келли, который оценивает состояние пленных нацистских лидеров и становится все более одержимым идеей понимания зла, анализируя разум ближайшего соратника Гитлера Германа Геринга. Это может пригодиться Нюрнбергскому трибуналу – первому международному процессу над военными преступниками, но и одновременно поставить его под сомнение.

Главные роли в фильме сыграли Рассел Кроу ("Гладиатор", "Игры разума", "Поезд в Юму", "Отверженные", "Экзорцист Ватикана"), Рами Малек ("Богемная рапсодия", "007: Не время умирать", "Аматор", сериал "Мистер Робот"), Майкл Шеннон ("Перл-Харбор", "Форма воды", "Достать ножи", "Человек из стали"), Лео Вудалл ("Бриджит Джонс: Влюбленная в парня", сериал "Белый лотос"), Ричард Э. Грант ("Чернокнижник", "Дракула", "Солтберн", сериал "Локи"), Колин Хэнкс ("Джуманджи: Следующий уровень", сериал "Фарго"), Ренн Шмидт ("13 часов: Тайные воины Бенгази", "Ноу"), Андреас Пичман (сериалы "Тьма", "1899) и другие.

Режиссером фильма выступил американец Джеймс Вандербильт, наиболее известный по сценарной работе ("Зодиак" Дэвида Финчера, "Новый Человек-паук" Марка Уэбба, "Крик 5" Тайлера Джиллетта). Как самостоятельный режиссер он дебютировал в 2015 году с политической драмой "Правда" с Кейт Бланшетт и Робертом Редфордом.

Мировая премьера "Нюрнберга" состоялась во время международного кинофестиваля в Торонто в сентябре 2025 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 68% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 60 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Эдем

Eden (США, 2024, триллер)

По сюжету основанного на реальных событиях фильма, в конце 1920-х годов на отдаленный остров в Галапагосском архипелаге прибывает группа идеалистов в поисках новой жизни вдали от цивилизации. Они создают собственное сообщество – "рай", где надеются начать все с нуля. Но появление загадочной Баронессы с собственными амбициями нарушает этот хрупкий баланс. Постепенно остров, который должен был стать тихим убежищем, превращается в арену интриг, манипуляций и нераскрытых убийств.

Главные роли в ленте сыграли Джуд Лоу ("Талантливый мистер Рипли", "Гаттака", "Капитан Марвел", франшизы "Шерлок Холмс", "Фантастические твари", сериал "Молодой Папа"), Ана де Армас ("Достать ножи", "Серый человек", "Блондинка", "Балерина"), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины", "Наполеон", "Фантастическая четверка: Первые шаги", франшизы "Форсаж", "Миссия невыполнима"), Сидни Суини ("Люблю тебя ненавидеть", "Проклятая дева", сериалы "Эйфория", "Белый лотос"), Даниэль Брюль ("Гонка", "Бесславные ублюдки", "Первый мститель: Противостояние", "На Западном фронте без перемен"), Ричард Роксбург ("Миссия невыполнима 2", "Мулен руж!", "Ван Хелсинг", "Элвис"), Феликс Каммерер ("На Западном фронте без перемен", "Франкенштейн"), Тоби Уоллес ("Байкеры", сериал "Пистол") и другие.

Снял фильм оскароносный Рон Говард ("Аполлон-13", "Игры разума", "Код да Винчи", "Гонка", "Деревенская элегия"), а сценарий к нему написал Ноа Пинк ("Тетрис", сериал "Гений").

Мировая премьера "Эдема" состоялась на международном кинофестивале в Торонто осенью 2024 года, однако в кинотеатры он шел довольно долго.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 57% одобрения от критиков и 73% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 57 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 5,5 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Война глазами животных

Animals in War (Украина, 2025, драма)

Этот трогательный киноальмонах рассказывает невероятные истории спасения, объединенные обнадеживающей добротой. Это истории обычных украинцев, которые не бросают своих, и всегда готовы прийти на помощь. От трогательной истории о мальчике, который бежит из оккупированного села вместе с коровой, и подводной сказки на фоне разрушенного войной моря до незабываемого приключения молодого киевлянина и его кота.

Среди прочих, в фильме сыграл голливудская звезда Шон Пенн ("Путь Карлито", "Таинственная река", "Харви Милк", "Битва за битвой"). Также в ленте задействованы украинские актеры Марина Кошкина ("Малевич", "Каховский объект"), Андрей Исаенко ("Щедрик", "Дом "Слово": Бесконечный роман", "Я и Феликс", сериал "Первые дни"), Андрей Лидаговский ("Мои мысли тихие") и другие.

Поскольку фильм состоит из нескольких отдельных истории, их снимали разные режиссеры – Мирослав Слабошпицкий, Юлия Шашкова, Максим Тузов, Алексей Мамедов, Иван Сауткин, Андрей Лидаговский, Святослав Костюк.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов.

Океан Эльзы: Наблюдение Шторма

Okean Elzy: Stormwatch (Украина, 2025, документальный/музыка)

Фильм подробно описывает драматическую 30-летнюю историю одной из самых известных украинских рок-групп в истории. Лента сочетает уникальные архивные материалы, неизвестные факты и искренние воспоминания людей, которые создавали и развивали историю "Океана Эльзы". Это откровенный рассказ, в котором наряду с музыкальными победами и большой популярностью были и личные конфликты, болезненные разрывы и исторические вызовы, которые переживала страна.

В фильме можно будет увидеть эксклюзивные интервью участников группы – нынешних и бывших, а также других людей, причастных к творческому пути группы.

Режиссером фильма выступил Артем Григорян, продюсером – Максим Сердюк, а сценаристом – Вадим Переверзев. За производство отвечала студия KNIFE! Films, известная по ленте "Яремчук: Несравненный мир красоты", а также сериалами "Эпизоды" и "Вспышка".

Космическая принцесса-лесбиянка

Lesbian Space Princess (Австралия, 2024, комедия/фантастика/анимация/романтика)

В центре сюжета этого анимационного фильма для взрослых – принцесса Сайра с планеты Клитополис, квир-утопии где-то в бескрайних просторах гейлактики, которую населяют одни лесбиянки. Все вокруг считают ее самой скучной особой из королевской семьи, и даже любимая девушка Кики разбивает принцессе сердце. Но пока Сайра умывалась слезами, ее бывшую похитили – и не кто-нибудь, а инцелы-злодеи. Набравшись решимости, принцесса начинает свою одиссею в гетеролактику – чтобы спасти бывшую, бросить вызов патриархату и обрести веру в себя.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов.

Майя, дай мне название

Maya, donne-moi un titre (Франция, 2024, комедия/приключения/анимация/семейный)

Автор этого фильма – знаменитый французский кинорежиссер-визионер, обладатель премии "Оскар" Мишель Гондри. Зрители по всему миру знают его как создателя хитов "Пена дней" и "Вечное сияние чистого разума". Но не все знают, что у режиссера есть дочь Майя, которая живет в другой стране. Чтобы оставаться близкими даже на расстоянии, девочка и папа придумали особый способ общения. Каждый вечер отец просил дочь: "Майя, дай мне название". На основе идей девочки папа каждый вечер создавал для нее мультфильм, а ее делал главной героиней. Так и появился этот фильм.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов.

Миссия "Санта"

Mission Santa: Yoyo to the rescue (США, Германия, Индия, 2025, приключения/анимация/семейный)

По сюжету мультфильма, мастерская Санты превратилась в современную фабрику, где магию заменили алгоритмы. Молодой эльф Йойо, вдохновленный духом праздника, не ожидал такого начала своей мечты. Но когда злоумышленник-хакер берет Северный полюс в заложники, Рождество оказывается под угрозой. Йойо отправляется на отчаянную миссию, чтобы найти Санту и спасти праздник.

Франкенштейн

Frankenstein (США, 2025, хоррор/романтика)

Культовый мексиканский хоррор-режиссер Гильермо дель Торо ("Лабиринт фавна", "Багровый пик", "Форма воды", "Аллея кошмаров") наконец снял свою адаптацию классического романа английской писательницы Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей" (1818).

В центре сюжета – противостояние между ученым Виктором Франкенштейном, который поставил себя выше Бога, и его творением, собранным из мертвых тел, которое теперь мечтает о невесте.

Главные роли в ленте исполнили Оскар Айзек ("Ex Machina", "Дюна", "Холодный расчет", франшиза "Звездные Войны", сериал "Лунный рыцарь"), Джейкоб Элорди (сериал "Эйфория", фильмы "Присцилла", "Солтберн"), Кристоф Вальц ("Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный"), Миа Гот ("Нимфоманка", "Перл", "Безграничный бассейн") и Феликс Каммерер ("На Западном фронте без перемен", мини-сериал "Весь тот незримый свет").

Мировая премьера "Франкенштейна" состоялась в августе 2025 года на 82-м Венецианском кинофестивале, а в середине октября он вышел в ограниченный кинотеатральный прокат.

Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 7 ноября 2025 года.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 86% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 95% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 78 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,9 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы ноября 2025 года – на этой неделе на Hulu стартует юридическая драма "Все честно" от Райана Мерфи, а на Peacock запустится триллер "Вся ее вина". Тем временем, на Netflix выйдет исторический мини-сериал "Убитый молнией", а на Apple TV+ состоится премьера научно-фантастического сериала "Плюрибус" от создателей хитовых шоу "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу".