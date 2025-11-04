По слухам, звезда с младшим на 37 лет избранником уже готовится к свадьбе.

Известная американская певица Мадонна выходит замуж.

Как пишет издание RadarOnline, 67-летней звезде сделал предложение ее избранник - 30-летний футболист Аким Моррис. По словам инсайдеров, влюбленные планируют официально оформить свои отношения после двух лет встречаний.

"Мадонна постоянно говорит, что не хочет терять ни одной минуты. Она сделала все, что могла, но теперь ей хочется чего-то настоящего. Аким дает ей это ощущение спокойствия и связи - он заставляет ее смеяться, подталкивает ко всему правильному и относится к ней лучше, чем кто-либо раньше", - отмечают инсайдеры.

Они также отметили, что пока певица и футболист не определилась с датой свадьбы. Поговаривают, что праздник может состояться до конца этого года, но сейчас будущие молодожены якобы ищут место для проведения камерной церемонии.

Инсайдеры добавили, что Мадонна якобы уже также заключила брачный договор с молодым избранником.

"Конечно, она заключает брачный контракт. Аким не имеет ничего против - он уже согласился на всевозможные условия конфиденциальности с момента начала их отношений, поэтому никакого конфликта здесь нет", - рассказал инсайдер.

К слову, для звезды это будет третий брак. До этого она была в отношениях с актером Шоном Пенном, с которым рассталась спустя четыре года совместной жизни. Затем Мадонна снова вышла замуж за режиссера Гая Гичи, их союз продлился восемь лет.

