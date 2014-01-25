Помощь ОБСЕ была бы полезной для Украины - Азаров

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в Давосе в интервью европейским СМИ, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

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Отвечая на вопрос о том, какие проблемы он хочет обсудить с Президентом Швейцарии, действующим Председателем ОБСЕ Дидье Буркхальтерром, Азаров сказал: «Для меня эта встреча чрезвычайно важна. Во-первых, мы знаем о взвешенной реалистичной позиции Швейцарии. Швейцарские государственные деятели не делали заявлений, которые можно было бы расценить как одностороннюю позицию. Швейцария – нейтральная страна, и сейчас она председательствует в такой мировой организации как ОБСЕ. И помощь Председателя ОБСЕ в разрешении этого конфликта чрезвычайно важна».

Премьер-министр подчеркнул, что он хочет информировать Президента Швейцарии о реальной ситуации, происходящей в Украине.