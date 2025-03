The Last of Us 2 скоро выйдет на ПК – стали известны системные требования игры

Для игры на минимальных настройках графики хватит GTX 1650, но придется довольствоваться 720p/30 fps.

The Last of Us Part II, одна из самых знаковых игр последнего десятилетия, уже в следующем месяца заглянет на ПК. Чтобы подготовить геймеров к релизу, в Sony перечислила четыре конфигурации компьютеров, на которых получится сыграть в игру при различных настройках графики.

Начать играть в The Last of Us 2 получится уже с видеокартой GeForce GTX 1650, но придется довольствоваться минимальными настройками графики в 720p/30 fps. Ну а чтобы насладиться всеми красотами постапокалиптического приключения, потребуется RTX 4080 и 32 ГБ ОЗУ.

Обратите внимание: игра требует обязательного наличия твердотельного накопителя (SSD) для установки. Потребуется довольно емкое устройство – 150 ГБ, хотя на PS5 ей нужно около 75 ГБ.

Минимальные – 720p и 30 fps

ОС: 64-битная Windows 10 или 11.

Процессор: Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 1300X.

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 5500 XT.

Средние – 1080p и 60 fps

ОС: 64-битная Windows 10 или 11.

Процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600.

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700.

Высокие – 1440p и 60 fps

ОС: 64-битная Windows 10 или 11.

Процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 3700X.

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800.

Максимальные – 4К и 60 fps

ОС: 64-битная Windows 10 или 11.

Процессор: Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X.

Оперативная память: 32 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XT.

The Last of Us Part II Remastered — системные требования

Напомним, ПК-версия получит все улучшения и дополнения, которые есть в версии для PS5, включая "роглайк"-мод No Return, возможность свободной игры на гитаре и комментарии разработчиков.

ПК-версия The Last of Us Part II Remastered выйдет уже 3 апреля, в Steam и Epic Games Store открыты предзаказы. Стоимость игры – 1499 гривен.

Второй сезон сериала по The Last of Us стартует 13 апреля. Ранее актриса Элли в сериале Белла Рамзи поделилась своим мнением о финале первого сезона шоу. По её словам, она бы поступила так же, как Джоэл.

Напомним, в конце января Marvel’s Spider-Man 2 вышла на ПК. Критики сходятся во мнение, что у Insomniac Games и Sony получилась не только одна из лучших игр за последние годы, но и одна из лучших игр про супергероев в принципе.

