Hololive будет работать над камео витьюберов и в других играх.

В Death Stranding 2 неожиданно для всех появилась известная японская витьюберша Усада Пекора в качестве игрового персонажа, Сэм Бриджес должен был доставить ей пиццу. Однако, как говорит директор витьюберского агентства Hololive Мотоаки Таниго, которому и принадлежит Пекора, это камео - только начало.

В интервью PC Gamer Таниго заявил, что компания активно работает над продвижением своих блогеров через игры. Появление виртуальных стримеров в японских играх - уже привычное дело, а вот в проектах, ориентированных на западную аудиторию, это в новинку.

Также витьюберы Hololive начнут стримить на Twitch, в Японии эта платформа не особо популярна, поэтому ранее компания обходила её стороной. Изменится и репертуар стримеров - теперь они начнут больше играть в игры, популярные в США, вроде сессионных шутеров от первого лица.

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Таниго говорит, что сейчас витьюберами интересуются в основном фанаты аниме, но Hololive хочет расширять аудиторию и привлечь людей, которые ранее не смогли бы наткнуться на такого виртуального блогера в своих привычных местах обитания в сети.

Ранее мы рассказывали, что японское издательство срочно печатает "Божественную комедию" Данте из-за фанатов аниме игры. Данте Алигьери появился в качестве играбельного персонажа в Fate Grand/Order effect и завоевал сердца фанатов.

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