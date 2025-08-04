Полочки также понадобятся игрокам, которые любят красиво обставлять свой дом.

В Minecraft готовится обновление, которое упростит жизнь любителям порядка на базе: в игру добавят полки и немного апгрейдят медного голема.

Теперь предметы можно будет выкладывать на полки, причём не просто для красоты. Каждый блок вмещает по три предмета, а крафтить полки можно из разных материалов, чтобы всё гармонировало с интерьером. Это особенно пригодится тем, кто вечно забегает на базу, скидывает лут и убегает дальше по делам.

Полки также работают с редстоуном. Если их подключить, можно менять все предметы на них одновременно. А если поставить рядом несколько таких блоков, они соединятся в одну длинную полку, которая тоже будет управляться одной кнопкой.

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Также Mojang возвращает медного голема, но уже в другом виде. Теперь он со временем окисляется и становится статуей, которую можно использовать для декора. У статуи будет четыре позы, и их можно менять. А если захочешь снова оживить голема - просто натри его воском.

Ранее мы рассказывали, что со следующим обновлением Minecraft медь перестанет быть бесполезной. Из материала теперь можно будет крафтить инструменты, и не только.

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