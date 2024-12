На компьютеры сразу выйдет обновлённая версия игры.

На The Game Awards 2024 раскрыли дату выхода The Last of Us Part 2 Remastered на ПК. Последнее творение Нила Дракмана появится на компьютерах уже в следующем году 4 апреля.

The Last of Us Part 2, вышедшая в 2020 году на PlayStation 4, продолжила историю Элли и Джоэла в мире, опустошённом пандемией. На этот раз повествование сосредоточилось на сложных моральных дилеммах, жажде мести и последствиях принятых решений. Игра получила признание критиков благодаря глубокой эмоциональной истории, естественному развитию персонажей, впечатляющему уровню графики и невероятной детализации окружения.

В начале этого года Naughty Dog выпустила ремастер второй части для консолей, где ещё больше усовершенствовала графику и добавила больше режимов производительности. На ПК выйдет сразу улучшенная версия игры, в которую также добавили несколько дополнительных режимов, вроде свободной игры на гитаре.

На The Game Awards 2024 уже показали первый трейлер "Ведьмак 4", где Цири стала главной героиней, а также мы узнали, что новая игра Юсуфа Фареса действительно называется Split Fiction.

Вас также могут заинтересовать новости: