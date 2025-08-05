GTA 6 может стать не просто самой дорогой игрой в истории разработки, но и самой дорогой для игрока. The Telegraph опубликовало комментарии аналитиков, где прозвучало мнение, что, возможно, цена GTA 6 дойдёт до 100 долларов за стандартное издание.
Луиза Вулдридж из Ampere Analysis назвала GTA 6 самой ожидаемой игрой всех времён и добавила, что она станет одной из самых дорогих в истории по затратам.
Это подтверждает и Майкл Пактер из Wedbush Securities - по его оценке, стоимость разработки и маркетинга превысит 1.5 миллиарда долларов, а итоговая прибыль может достичь 10 миллиардов за всё время жизни проекта. GTA Online, по его словам, будет приносить ещё 500 миллионов долларов ежегодно.
Пактер также предположил, что ценник 100 баксов - реалистичный сценарий. Хотя идея до сих пор звучит дико даже при 80 долларов у некоторых ААА-релизов, вроде новой части Mario Kart.
Первые слухи о ценнике 100 долларов появились ещё в начале года, когда глава инвестиционной фирмы Epyllion Мэтью Болл высказал гипотезу про повышение стоимости.
Релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года. Игра будет доступна на Playstation 5 и Xbox Series. До ПК игра доберётся позже.
Ранее мы рассказывали, что инсайдер раскрыл, с каким FPS будет работать GTA 6 на Playstation 5. Pro-версия консоли получит несколько режимов графики.